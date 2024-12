Zo gebruik je de Brabantse keuken als inspiratie voor je kerstdiner

Kerst is voor velen hét moment van het jaar om gezellig samen te zijn met familie en vrienden. Daar hoort dan vaak ook lekker eten bij. Maar koken voor zoveel mensen kan best een uitdaging zijn. Andréa Janssen, auteur van het Kookboek van Brabant, adviseert om dit jaar - hoe kan het ook anders - iets typisch Brabants op tafel te zetten. Denk aan een koude schotel, stoofpotjes met een lokale likeur of de zoete Brabantse broeder. “Dat maakt de feestdagen nóg gezelliger.”

Als kookblogger deelt Andréa wekelijks recepten en kookvideo's, en bracht ze onlangs een kookboek uit vol Brabantse gerechten. “Het kookboek is niet specifiek voor de feestdagen, maar er staat genoeg inspiratie in”, vertelt ze tijdens het koken. Bijvoorbeeld balkenbrij, Brabantse veekoeken of bonen met spek en ui. “Door die gerechten te eten tijdens de feestdagen ga je samen met je familie terug naar je Brabantse roots.”

In haar kookstudio in Macharen staat Andréa (49) al volop recepten uit te proberen voor de feestdagen. Dit jaar wil ze Brabanders inspireren om streekgerechten op tafel te zetten. “Vroeger was het heel normaal om gerechten uit de eigen regio op tafel te zetten”, vertelt ze. Maar tegenwoordig zien we vaker wereldse gerechten of het bekende gourmetstel. “Daardoor raken de typisch Brabantse recepten in de vergetelheid. Dat is jammer, want die recepten horen bij ons erfgoed.”

Veel Brabantse traditionele hoofdgerechten hebben dezelfde basis, het zijn vooral eenpans- en stoofgerechten. “Dat komt omdat Brabant vroeger een arme provincie was. Er staan daardoor veel gerechten in het kookboek die redelijk eenvoudig te maken zijn.” Dat maakt de recepten ideaal voor kerst, want koken voor een groter gezelschap kan best uitdagend zijn. “En het voordeel is dat je veel van de gerechten vooraf al kunt maken.” Een voorbeeld daarvan is stumpelbonensoep, een maaltijdsoep met aardappelen en snijbonen.

"Soep werd vroeger vaak gegeten in onze provincie, omdat het goedkoop is en perfect om restjes te verwerken", zegt de kookblogger terwijl ze de bouillon laat trekken. Andere soepen, zoals vrijdagse soep of palingsoep, grotendeels gemaakt van groenten uit de moestuin die Brabanders vroeger vaak hadden, zijn minstens zo populair.