Betaalde parkeervergunning voor omwonenden Efteling wordt toch geschrapt

Omwonenden van de Efteling gaan volgend jaar toch niet betalen voor hun nu nog gratis parkeervergunning. De gemeenteraad van Loon op Zand is zich rot geschrokken van de negatieve reacties van inwoners voor wie de betaalde vergunning als een donderslag bij heldere hemel kwam. Tientallen jaren krijgen ze die gratis, maar vanaf januari zouden ze 50 euro per auto moeten betalen plus geld voor een bezoekerspas. Volgens coalitiepartijen VVD en Pro3 en de grootste oppositiepartij Gemeentebelangen gaat de raad er alles aan doen om de betaalde vergunning te schrappen.

Een brief met de boodschap dat er voortaan betaald moet worden voor de vergunning viel afgelopen weekend op de mat in de Van Heeswijkstraat in Kaatsheuvel. Een straat waar veel mensen last hebben van Eftelingbezoekers die gratis willen parkeren. In de brief staat dat tegen de beslissing geen bezwaar gemaakt kan worden. De bewoners voelen zich overvallen en belazerd door de gemeente.

De gemeenteraad stemde eerder in met de betaalde parkeervergunning. In de begroting voor 2025 stond hij keurig vermeld en die begroting werd door de meeste fracties goedgekeurd. Maar de onrust die de maatregel veroorzaakte bij de inwoners van Kaatsheuvel kwam bij de raad als een verrassing. Maaike Mesdag-Blom is fractievoorzitter voor de lokale partij Pro3. “We hadden de impact op de mensen niet zo in het vizier”, zegt ze. "We hadden de begroting zeker beter moeten lezen.”