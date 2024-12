Bosz niet blij met speculaties Van Hooijdonk over Til: 'Gevaarlijk'

Het was de week van Guus Til bij PSV. De middenvelder gaf aan er even wat minder lekker in te zitten. Na een kort interview bij ESPN zondag kwam er een dag later een toelichting via de club. Tussen die twee interviews werd er volop gespeculeerd wat er met Til aan de hand zou zijn. Iets waar Peter Bosz zich aan heeft gestoord.

Het was Bredanaar Pierre van Hooijdonk die zondagavond bij Studio Voetbal nog zei dat hij vreesde dat Guus Til een burn-out had. Ook adviseerde hij PSV om de middenvelder na het zien van het interview op zondag met vakantie te sturen. "Dat is niet goed", wilde Bosz daarover kwijt. "Ik snap dat er na zo'n kort interview ruimte is voor speculatie. Maar het is heel gevaarlijk wat Van Hooijdonk heeft gedaan. Door zo op deze situatie te reageren." Lees ook: Guus Til murw: 'Enige oplossing is vooral lekker voetballen' Daarom gaf Guus Til een dag later een wat langer interview op de club. "Het is voor Guus goed geweest dat hij zijn verhaal kon doen. Hij heeft zijn gevoelens kunnen duiden. Iets wat niet makkelijk is. Ik heb ook de tijd genomen om naar hem te luisteren. Ik denk dat ik hem begrijp." Daarmee kwam er een dikke streep onder de gevoelens van Guus Til die zelf al aangaf dat hij het juist fijn vindt om te blijven voetballen. En dus ging het donderdagmiddag ook weer snel over de wedstrijd tegen FC Twente.

Pierre van Hooijdonk (rechts) als analist (foto: Marcel van Dorst).

PSV zag woensdagavond de twee grootste concurrenten tegen elkaar gelijkspelen. Ajax en Utrecht hielden het in Amsterdam op 2-2. Daardoor heeft de koploper nu zes punten voorsprong op de nummer twee. "Ik was wel erg blij met die uitslag", gaf Bosz toe. "Het zijn twee ploegen die het dichtst bij ons stonden. Dan is een gelijkspel een uitstekend resultaat." PSV wil er vrijdagavond in eigen huis optimaal van profiteren door FC Twente te verslaan. In die wedstrijd hoopt Bosz Joey Veerman weer wat meer minuten te kunnen geven en de deur staat op een kier voor een terugkeer van Jerdy Schouten. "Hij traint met de groep mee en na de training van donderdagmiddag ga ik met hem zitten. Dan zullen we bekijken of hij aansluit."

