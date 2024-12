Ouderen opgelicht door nepagenten en nepbankmedewerkers

Tegen drie mannen uit Roosendaal en een man uit Ossendrecht zijn donderdag in de rechtbank in Breda taakstraffen geëist voor oplichting. De mannen deden zich voor als bank- of politiemedewerkers en probeerden bij oudere mensen hun bankpas en pincode te ontfutselen. Ook moesten sommige slachtoffers sieraden, laptops en zelfs hun trouwringen afgeven.

De 21-jarige Yves K., 22-jarige Tygo L., 22-jarige Ralf B. en 21-jarige Yonas S. staan donderdag voor de rechter. Allemaal wilden ze snel geld verdienen. Dat deden de vrienden door in de zomer van 2023 meerdere mensen op te lichten. Zes van de tien slachtoffers waren ouder dan 80 jaar. Zo ook een vrouw uit Roosendaal. Ze werd op 26 juli 2023 gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank. Er zou vanuit haar rekening geld overgemaakt zijn naar Engeland. Daarom kwam Yves als zogenaamde bankmedewerker haar pinpas en -code ophalen. De vrouw vertrouwde de boel niet en belde de politie. Yves werd aangehouden. Later werd ook Tygo gearresteerd, omdat hij bij die poging tot oplichting in Roosendaal betrokken was.

"Ze hebben de trouwringen zelfs meegenomen."

Bij sommige andere slachtoffers lukte het de mannen om sieraden, diamanten, laptops, contant geld en bankpassen te ontfutselen. Een van de slachtoffers is aanwezig in de rechtbank. "Ze hebben de trouwringen zelfs meegenomen. Alles is weg", vertelt de 87-jarige vrouw. "De impact op mij is enorm geweest. Ik voel me dom. Hoe heb ik er toch in kunnen trappen?" Na meerdere aangiftes werden ook Ralf B. en Yonas S. aangehouden. Yonas ontkent elke betrokkenheid en de andere drie zeggen dat ze onder druk zijn gezet door 'een grote jongen' die hen bedreigde. Ze werden door die man aan verschillende groepen op Snapchat toegevoegd en daar kregen ze opdrachten en adressen. "Ze weten waar je woont. Als je niet doet wat ze zeggen, dan krijg je een boete van 4000 euro", vertelt Yves. Wel voelt hij zich schuldig. "Ik zou het ook verschrikkelijk vinden als dit bij mijn opa en oma zou gebeuren." Ralf beweert dat hij alleen een envelop met bankpassen heeft meegenomen bij iemand. "Het was onder druk. Mijn oudere broer had schulden bij die man en toen gingen ze mij manipuleren. Ik moest met die pinpas naar de pinautomaat." Tijdens het onderzoek vond de politie meerdere Snapchat-filmpjes van Ralf. Daarop staat hij lachend met een stapel geld en sieraden. "Dat was voor de show. Ik moest alles weer afstaan", zegt hij.

"Hij heeft zes dagen in de politiecel gezeten en die zijn hard bij hem aangekomen."