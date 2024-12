Bruiloftsgast met glas in nek gestoken: 36-jarige man krijgt taakstraf

Een 36-jarige man uit Nieuwendijk hoeft niet de cel in voor het slaan met een glas in de nek van een bruiloftsgast, vorig jaar september. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. Wel krijgt hij een taakstraf voor de mishandeling van een vrouw en de poging tot zware mishandeling van haar vriend.

Het slachtoffer kreeg ruzie met de 36-jarige Z. toen zijn vriendin door de man op de grond was geduwd na een ruzie om een paar schoenen. En zo kreeg die ‘mooiste dag’ in een feesttent in Genderen een vervelend einde.

De wond in de nek, vlak onder het oor, bloedde hevig en andere gasten wisten de wond te stelpen tot de ambulance kwam. Als de klap met het glas een paar centimeter naar voren was geweest, had de vechtpartij heel anders kunnen aflopen, zo werd twee weken geleden duidelijk in de rechtszaal.

Gouden damesschoenen

Zoals zo vaak had deze bijna fatale klap een heel domme aanleiding. Z. stopte in de feesttent een paar gouden damesschoenen in zijn tas in de veronderstelling dat deze van zijn vriendin waren. Eenmaal buiten werd hij gebeld dat hij die schoenen terug moest brengen.

Vervolgens liep het fout. En vanaf dat moment lopen de verhalen van Z. en de andere gasten flink uit elkaar. De eigenaresse van de schoenen kwam op blote voeten haar schoenen halen. “Ze bleef duwen en toen gooide ik mijn glas met Bacardi leeg over haar”, zo verklaarde Z. in de rechtbank. “Toen zij ging spugen, heb ik haar met twee handen weggeduwd en viel ze achterover.”

Vervolgens kwam haar vriend erbij en die kreeg meteen een klap van Z. Het glas, dat die nog in zijn hand had, brak in de nek van het slachtoffer en zorgde voor een flinke wond.

Hele avond al lastig

Verschillende getuigen verklaarden dat Z. te veel had gedronken en al de hele avond lastig was. Hij stopte de schoenen van een andere vrouw in zijn tas, terwijl daar al schoenen in zaten. Hij grapte nog of iemand schoenen wilde kopen. Toen de eigenaresse van de schoenen boos op hem afliep, sloeg en duwde hij haar meteen, aldus de getuigen. Daarna gooide hij Bacardi over haar heen.

De rechtbank acht die verklaringen van de getuigen betrouwbaar. De verklaring van de vriendin van Z., dat hij eerst bij de keel werd gegrepen en toen sloeg uit noodweer, vindt de rechtbank juist onbetrouwbaar. De rechtbank vindt het ongeloofwaardig dat Z. het glas in zijn hand hield, terwijl hij naar de grond gewerkt zou zijn.

De officier van justitie eiste twee weken geleden nog vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, maar van de rechtbank hoeft Z. de cel niet in. Wel krijgt hij twee maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur taakstraf. Ook moet hij de cursus Alcohol en Geweld volgen.

De rechtbank komt tot een taakstraf, omdat de wond in de nek uiteindelijk meeviel. Daarom wordt Z. niet veroordeeld voor poging tot doodslag of zware mishandeling. Ook houdt de rechtbank rekening met zijn geringe strafblad en het feit dat een celstraf extra zwaar is als zzp’er en hoofd van een gezin.