Naaktkalender vol stoere rugbymannen: 'Werden wat scheetjes gelaten'

Een uurtje trainen bij je sportvereniging deze dagen? Dan trek een lekker warm thermoshirt aan, haal je handschoentjes uit de kast en doe je misschien zelfs een muts op. Geldt niet voor de mannen van studentenrugbyclub Tarantula uit Tilburg. Zij stonden woensdagavond poedeltjenaakt op het veld. Voor het goede doel, dat dan weer wel. "We hebben elkaars piemels al vaak genoeg gezien."

In hun blootje en met kippenvel op... ja, waar niet eigenlijk, lopen de mannen het veld op. Daar staat al een fotograaf klaar om de groep in diverse poses vast te leggen. Het idee? Dat is dat de geschoten kiekjes straks samen worden gevoegd tot een heuse naaktkalender. Geen primeur, want drie jaar geleden waren de rugbyers ook al in vol ornaat te bewonderen. Met de verkoop proberen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor Movember.

Dan denk je wellicht: zijn de heren dan niet een maand te laat? Klopt, geeft voorzitter Luka Willemsen toe bij Omroep Tilburg. Toch heeft dat een even goede als verdrietige reden. "Afgelopen maand is een van onze leden plotseling overleden."

Toch wilde het team de actie niet volledig voorbij laten gaan. "We willen echt benadrukken dat we hier staan om aandacht te vragen voor de mentale gezondheid van mensen." En dan met name: mannen. "Dat onderwerp blijft vaak toch een beetje links liggen", vertelt Luka. "Door hier als groep te staan, hopen we veel geld op te halen."