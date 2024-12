Make-over voor verpauperde V&D, kostenplaatje van zo'n 5 miljoen euro

Een kleine 3,6 miljoen euro. Dat heeft de gemeente Bergen op Zoom ervoor over om de begane grond van het voormalige V&D-gebouw aan de Stationsstraat te kopen. Nu staat dat deel al jaren leeg, tot frustratie van het college. "Leegstand in de binnenstad is zeer onwenselijk."

Als het aan het Bergse college van B&W ligt, krijgt de ruimte - goed voor zo'n 2000 vierkante meter - straks meerdere 'maatschappelijke functies'. Zo zijn er al langer plannen om er onder meer een bibliotheek te vestigen, in combinatie met, bijvoorbeeld, kunst- en cultuurinitiatieven. 'Zeer kansrijk', noemt het college dat plan.

Overigens is nog niet bekend welke partijen er daadwerkelijk in het pand moeten komen. "We hebben daar zelf ideeën over, maar er is nog met niemand over gesproken", laat wethouder Letty Demmers weten. "Mochten er gegadigden zijn die zoeken naar een mogelijke toekomstige plek in een bruisend maatschappelijk centrum, dan kunnen zij zich bij ons melden."

Voor het zover is, zal de gemeenteraad nog wel akkoord moeten gaan. Volgende week donderdag stemmen de leden over het voorstel. Gaat de raad mee in de plannen, dan zou de koop al in januari volgend jaar rond moeten zijn.

Dat betekent niet dat de eerste partijen dan meteen het gebouw in kunnen. Daarvoor is volgens de gemeente nog zeker een jaar én nog eens anderhalf miljoen euro extra nodig. Begin 2026 zouden de eerste huurders dan welkom zijn.

Van winkel naar appartementencomplex

Op steeds meer plekken verdwijnen de zichtbare herinneringen aan het ooit zo populaire warenhuis. Zo maakte de vestiging in Oss bijvoorbeeld plaats voor een groot appartementencomplex, en datzelfde zou moeten gebeuren in Roosendaal.

Die laatste vestiging kwam in 2021 overigens nog in het nieuws, dankzij een mysterieuze stadsbunker achter het pand. Stadshistoricus Joss Hopstaken ging toen op zoek naar het verhaal achter het kleine Nazi-relikwie.

Ook de andere verdiepingen van het gebouw in Bergen op Zoom zijn inmiddels omgebouwd tot woningen.

