Voetbalvrienden kregen allebei een hartstilstand en maken nu een boek

Twee voetbalvrienden die allebei op het veld een hartstilstand krijgen, bij dezelfde club ook nog: Achilles Veen. Nikki Baggerman en Bas van Loon weten hoe ingrijpend het is als opeens het licht uitgaat. Je voelt je fit en gezond en toch faalt je lichaam op een manier die je bijna het leven kost. Allebei zijn er goed uitgekomen, maar hun leven wordt nooit meer hetzelfde. Ze maken nu samen een boek over wat ze noemen 'veerkracht, vriendschap en tweede kansen'. Ze vertellen zondag over wat ze is overkomen en over hun boek in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Voor Nikki Baggerman is het allemaal nog best vers. Dit jaar op 9 mei, een zonovergoten Hemelvaartdag. De oud-profvoetballer, die speelde voor ADO Den Haag, RKC Waalwijk en FC Dordrecht, is aanvoerder van het eerste elftal van Achilles Veen. Hij wint de toss en dan begint de bekerfinale tegen VV Goes. Achilles komt al snel op een 2-0 voorsprong. Een prachtige dag voor alle supporters van Achilles Veen.

Tot de zesentwintigste minuut. Nikki gaat onderuit en komt niet meer overeind. Terwijl voetballers een kring om hem heen vormen, wordt hij gereanimeerd. Zelf denkt hij dat hij flauwgevallen is. Hij schrikt als hij hoort wat er gebeurd is en hoe dicht hij bij de dood was. Diezelfde schrik zorgt ervoor dat hij later in het ziekenhuis niet durft te gaan slapen. "Ik durfde gewoon mijn ogen niet dicht te doen," vertelt hij later.

Twee jaar eerder overkomt Bas van Loon - oud-profvoetballer bij Willem II - hetzelfde, ook bij Achilles Veen. Van Loon beleeft zijn eerste dag als trainer van Achilles Veen 2. Na tien minuten gaat ook bij hem het licht uit. Na reanimatie wordt hij met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht waar hij zeven uur later bijkomt. Omdat er snel gehandeld is, houdt Bas er niets aan over. Hij zegt: "Het is het moeilijkst voor de mensen die het hebben zien gebeuren."

Toch is het ook voor hem een gebeurtenis die hij zijn leven lang niet zal vergeten. Hoe bouw je weer vertrouwen op in je lichaam? Omdat het bij Bas al wat langer geleden is, heeft Nikki veel steun aan hem. Hij leert van Bas: het is niet de zwartste dag van je leven, maar je tweede verjaardag. Het thema van het boek, dat in juni volgend jaar verschijnt bij uitgeverij Lev, gaat over hoe zo'n ingrijpend moment je leven voorgoed kan veranderen.

Verder KRAAK.:

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg over de giftreinen die door zijn stad denderen en dat voorlopig zullen blijven doen. Want het plan om de gevaarlijke stoffen via buizen door Brabant te vervoeren wordt door het kabinet uitgekleed. Een gemiste kans, volgens Weterings die zich zorgen maakt over de veiligheid, maar ook over de mogelijkheden om woningen te bouwen in de buurt van het spoor.

En...rechtbanktekenaar Adrien Stanziani uit Den Bosch over zijn bijzondere werk. Zijn stijl is realistisch, zelfs zo dat een rechter weleens gevraagd heeft het wat minder te laten lijken.

KRAAK. wordt elke zondag om 12 uur live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.