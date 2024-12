Appen achter het stuur kan je voortaan megaduur komen te staan

We weten allemaal dat het niet mag, maar velen kunnen het toch niet laten om tijdens het rijden zo nu en dan even een appje te sturen. Gaat het fout en veroorzaak je een ongeluk, dan kan dat je vanaf nu megaduur komen te staan. Bij de meeste verzekeraars draai je sinds deze week namelijk zelf op voor de schade als er een ongeluk gebeurt, en die schade kan in de miljoenen lopen. Gaat dit risico ons dan eindelijk wakker schudden?

De boetes voor telefoongebruik in het verkeer worden steeds hoger. Ga je de fout in, dan betaal je 420 euro. Maar daar lijken we ons met z’n allen weinig van aan te trekken, want ondertussen stijgt het gebruik van de mobiel achter het stuur alleen maar. Zo werd afgelopen voorjaar bekend dat driekwart van de automobilisten weleens appt achter het stuur. Hogere boetes helpen dus niet en daarom nemen de verzekeraars nu rigoureuze maatregelen. Bij Interpolis, Inshared, Centraal Beheer en FBTO staat niet-handsfree appen of bellen sinds deze week gelijk aan rijden onder invloed van alcohol en drugs. Dat betekent dat je bij een ongeluk zelf de schade moet betalen. En dat kan flink oplopen, legt een woordvoerder van het Tilburgse Interpolis uit. “Met twintig kilometer per uur tegen een paaltje rijden is wat anders dan met honderd kilometer per uur op een tegenligger botsen. Maar bij een ernstig ongeluk kan het flink in de papieren gaan lopen”, zegt Serge Mouthaan. “Iemand die door opgelop[en letsel zijn werk niet meer kan uitvoeren, mist enorm veel inkomsten. En daar gaat de veroorzaker nu voor opdraaien.”

“Terechte maatregel, maar de verleiding blijft groot."

Een terechte maatregel, vindt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Maar opnieuw niet een stap die ons gedrag gaat veranderen, vreest hij. “Mensen zijn er niet van te overtuigen hoe gevaarlijk het is”, zegt hij. “We hebben een enorme zelfoverschatting en niemand verwacht een ongeluk te krijgen. Daarbij is de kans op gigantische ellende met tienduizenden euro’s schade minimaal. En dus blijft de verleiding groot.” Het enige wat volgens Tertoolen helpt om de mobiel achter het stuur vandaan te krijgen is een hele grote pakkans. “Heel veel controles, zodat mensen het niet meer durven. En techniek die het onmogelijk maakt om te appen tijdens het rijden.” Wat ook kan werken is het rijbewijs afpakken, zoals in België gebeurt. “Maar dan wel alleen als de pakkans groot is”, zegt de verkeerspsycholoog.

"Bij alcohol en drugs kun je erop testen. Bij het gebruik van een mobiel is dat moeilijker."