Rijbewijs kwijt als je appt achter het stuur bij onze zuiderburen

Appen achter het stuur wordt wel een heel duur geintje in België. Want automobilisten die met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden, raken hun rijbewijs kwijt als ze worden betrapt. En ja, die straf geldt ook voor Nederlanders.

Vanuit zuidelijk Brabant rijd je zo België binnen om bijvoorbeeld boodschappen te doen of om goedkoop te tanken. Maar wie de slechte gewoonte heeft om te appen achter het stuur, kan dat maar beter niet meer doen in de provincie Belgisch-Limburg - grofweg het gebied ten zuiden van Eindhoven. Daar wordt appen achter het stuur extra bestraft. Wie gesnapt wordt, is z'n rijbewijs voor twee weken kwijt. De maatregel gaat per 1 februari in.

"Wie zijn telefoon of welk ander mobiel apparaat met scherm gebruikt terwijl hij rijdt, zal vanaf 1 februari 2024 zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen moeten inleveren en krijgt een boete", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in België. Het rijbewijs wordt door de politie bewaard op het politiebureau en kan na vijftien dagen daar weer worden opgehaald.

Deze regel geldt overigens al in enkele delen van België. Zo ben je in Oost-Vlaanderen je rijbewijs acht dagen kwijt als je op je telefoon zit tijdens het rijden.

Dodelijke ongelukken door appen

Het OM en de politie in de Belgische provincie willen met de maatregel dat het verkeer veiliger wordt. "Volgens studies is er in acht procent van de dodelijke ongevallen sprake van gsm-gebruik. Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar", legt de woordvoerder uit.

Afgelopen jaren zijn er regelmatig acties geweest tegen het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Iedere keer werden veel bestuurders betrapt. Tot nu toe kregen die een boete, maar vanaf februari worden ze dus extra aangepakt.

800.000 euro

Als je in Nederland betrapt wordt met een telefoon in je hand tijdens het autorijden, kun je een boete van 380 euro krijgen. De politie controleert hier onder meer met touringcars op de snelweg om appende automobilisten op de bon te slingeren. Dat leverde twee jaar geleden bijna 800.000 euro op voor de staatskas.

