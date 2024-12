Liefde tussen twee dorpen bloeit weer op dankzij 'cupido' Paul

Soms kan de liefde wel een zetje gebruiken. Zeker wanneer het gaat om het Brabantse Nieuw-Vossemeer en het Zeeuwse Oud-Vossemeer. Beide dorpen waren ooit innig met elkaar verweven. Gek genoeg zorgde de komst van een brug juist voor een verwijdering. Paul Jas wil als Brabantse Zeeuw met een ‘creatieve verbinding’ de relatie nieuw leven inblazen.

Oud- en Nieuw-Vossemeer worden vaak in een adem genoemd of juist met elkaar verward. Ooit waren ze één en enkel van elkaar gescheiden door water. Koning Lodewijk Napoleon zorgde in 1814 voor een eerste smet op de relatie door Nieuw-Vossemeer los te weken van de provincie Zeeland. Toen in 1973 het veerpontje tussen beide dorpen ook nog eens plaats moest maken voor de Vossemeersebrug ging het snel bergafwaarts met de onderlinge verstandhouding. De veerverbinding was immers eeuwenlang ook een belangrijke sociale ontmoetingsplek voor de inwoners van beide plaatsen geweest.

“De mensen hier namen de pont om naar de kapper aan de overkant te gaan."

Marietje Quist (90) kan erover meepraten. Ze runde jarenlang het café bij de veerkade in Oud-Vossemeer. “De mensen hier namen de pont om naar de kapper aan de overkant te gaan. Andersom kwamen ze vanuit Nieuw-Vossemeer naar de schoenmaker in Oud-Vossemeer. Protestantse kinderen van Nieuw-Vossemeer kwamen hier met het pontje naar school. Andersom gingen jongeren naar Nieuw-Vossemeer wanneer het kermis was. Er zijn over en weer veel huwelijken gesloten.”

Het veerpontje werd in 1973 uit de vaart genomen

De onderlinge band is langzaam afgenomen, maar de ouderen praten er nog steeds over”, vertelt Paul Jas. “Het zit diep. Ik merk dat de behoefte om weer wat dichter tot elkaar te komen aan beide kanten sluimert. Uiteraard kan dat niet meer fysiek door een veerpont. Het Schelde-Rijnkanaal tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen is tegenwoordig het drukst bevaren water van Europa. Maar we kunnen wel weer een zintuiglijke verbinding maken.”

"Wanneer het windstil is, kunnen we elkaar aan beide kanten van het kanaal verstaan."

In een brainstormsessie met inwoners uit beide dorpen zijn de eerste ideeën geboren. Zo willen de Oud- en Nieuw-Vossemeerders aan de twee voormalige veerkades luisterschelpen plaatsen. "Wanneer het windstil is, kunnen we elkaar aan beide kanten van het kanaal verstaan. Met halve bollen kunnen we het geluid nog verder versterken”, legt Paul uit. Ook zijn er plannen voor praatpalen die vroeger langs de snelweg stonden en verrekijkers aan beide kanten van het water. “Het moet aantrekkelijk worden om hier te verblijven. We willen daarom de haven in Oud-Vossemeer een flinke opknapbeurt geven. Dat geldt ook voor de voormalige aanlegkade in Nieuw-Vossemeer waar tot in de jaren zeventig nog veel recreatie was en die nu verloederd is.”

"Het zou mooi zijn wanneer er weer nieuwe vonkjes overslaan."

Zowel de gemeente Steenbergen als de gemeente Tholen zijn enthousiast. Beide gemeenten zien ook mogelijkheden voor subsidies om de plannen te realiseren. Paul: “Het is nu een kwestie van doorpakken en uitvoeren zodat de Oud- en Nieuw-Vossemeerders elkaar aan de kades weer kunnen spreken, horen en zien. Het zou mooi zijn wanneer er weer nieuwe vonkjes overslaan."