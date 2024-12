Emoties bij Ledezma na goal voor ernstig zieke opa: 'Betekent veel voor me'

Richard Ledezma toonde vrijdagavond zijn emoties na de 6-1 zege op FC Twente. De rechtsback was trefzeker in de eclatante zege van PSV en vertelde na afloop dat hij zijn goal opdroeg aan zijn ernstig zieke opa. "Ik weet zeker dat hij deze goal heeft gezien."

Richard Ledezma deelde vrijdagavond mee in de feestvreugde in het Philips Stadion. De rechtsback nam de 5-1 voor zijn rekening, maar toonde na zijn goal al enige emoties. Hij maakte met zijn hand een hartje en legde later uit voor wie dit gebaar was bedoeld.

"Deze goal was voor mijn opa", vertelde de Amerikaan. "Hij heeft kanker en is recent geopereerd. Hij heeft een tumor in zijn rug. Dat ik vandaag scoor, zorgt voor veel emoties. Dit is een emotionele goal."