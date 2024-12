Dit witte goedje op paddenstoelen doet nuttig werk, weet boswachter Frans

Wat is dit witte goedje over de paddenstoelen?

Mirjam Veenstra was aan het wandelen in de Rucphense bossen en zag tot haar verbazing bij meerdere paddenstoelen iets wittigs er overheen zitten. Wat ze zag is een lagere schimmel, die uitgewerkte of uitgebloeide paddenstoelen opruimt. Zo te zien ruimen deze melkzwammen, zoals deze paddenstoelsoort heet, dode natuurlijke materialen op. Dat maakt het dus zogeheten saprofyten.

Ook de paddenstoelen zelf kunnen op hun beurt weer opgeruimd worden door lagere schimmels. Als ze al niet opgegeten zijn door diverse diersoorten. Zowel hoge als lage schimmels, waartoe melkzwammen behoren, zijn de opruimers van de natuur en leven in diverse ecosystemen. Een mooi voorbeeld van een lagere schimmel is de broodschimmel, ook wel Mucorales genoemd. Wil je meer weten over hogere en lagere schimmels, klik dan op deze link.