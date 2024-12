Deze kringloopwinkel is de grootste van Nederland en opent deuren

De grootste kringloopwinkel van Nederland, althans volgens eigenaar John Semerel, heeft zaterdag aan de Beverweg in Breda zijn deuren geopend. Met 7000 vierkante meter vol tweedehandsspullen kunnen vintage-liefhebbers hun hart ophalen. Maar is er genoeg interesse voor zo’n enorme winkel?

John is zaterdagochtend duidelijk gespannen. "We zetten de laatste puntjes op de i voordat we opengaan," vertelt hij. De ondernemer heeft maandenlang gewerkt aan de opening en nu moet alles perfect zijn. "We moeten presteren."

"Je kunt er nu goed van leven."

Volgens John is de nieuwe winkel in Breda de grootste van Nederland. Met 7000 vierkante meter kunnen mensen flink shoppen. Het laat volgens hem zien dat kringloopwinkels steeds populairder worden.



"Ik begon ooit in een garagebox met een paar kastjes," zegt John. "Maar nu is de vraag zo groot dat ik de oude Fiat-garage vol kan stoppen met tienduizenden spullen. vijftien jaar geleden was je al heel blij als iemand een kastje kocht. Inmiddels kun je er echt goed van leven."

"De oude meuk moet je gewoon links laten liggen."

Dat is te zien aan de dikke rijen die voor de opening buiten beginnen te ontstaan. Als John voorzichtig de hekken opzij schuift, is het zelfs even dringen om binnen te komen. "We hebben meer dan genoeg spullen, geen zorgen", roept John hen lachend na. De eerste bezoekers zijn enthousiast over hun vondsten: "Ik heb al van alles in mijn mandje", zegt bezoeker Peter. "Er zit wel oude meuk tussen hoor, maar die moet je gewoon links laten liggen." Hoewel hij net binnen is, is hij zijn maat met wie hij is al verloren in de ruimte. "Hij belde net in welk gangpad ik was", lacht hij. "Je kunt hier goed verdwalen."

"Ook kringloopwinkels worden duurder."