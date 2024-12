Hardcore never dies en dat is te zien bij deze gabberwinkel

Het is duidelijk: de gabberscene leeft. Tenminste, wel als je het vraagt aan de bezoekers van gabberwinkel Bamm.Lifestyle, de eerste gabberwinkel van het zuiden en de tweede van Nederland. TikTokker Ester van Vugt en Manon Adam, beiden groot hardcorefans, hebben de winkel in Helmond geopend.

De Eindhovense Marieke van den Broek (28), vindt het geweldig dat de nieuwe winkel er is. "De dichtstbijzijnde winkel was voorheen in Enkhuizen. Het is fijn dat er nu een in de buurt is, dat maakt het toegankelijk voor meer mensen", zegt ze. De gabbercultuur gaat volgens haar om inclusiviteit: "Iedereen mag erbij horen. Het voelt als een grote familie", zegt ze stralend.

De winkel staat meteen na de opening helemaal vol met mensen die lekker aan het shoppen zijn en af en toe een dansje wagen, soms met kleding of cd's al in hun hand. Voor mede-eigenaresse Manon Adam voelt het heel onwerkelijk om eindelijk open te zijn. "We hebben zo veel moeten doen om dit voor elkaar te krijgen, de afgelopen dagen hebben we bijna niet geslapen", zegt ze.

Als de bezoekers wordt gevraagd of de gabbercultuur nou echt 'nooit sterft', zeggen zij allemaal volmondig 'nee'. "Hardcore will never die", schreeuwt de 44-jarige Petra 'Classic' Claus vrolijk. Ze is helemaal uit Lelystad naar Helmond gekomen. "Wij komen zelf uit de nineties, maar het is leuk om te zien dat de jongere generatie het overneemt."

Zoals de 14-jarige Bas, die zich helemaal thuis voelt tussen de gabbers: "Het is echt een vibe, gabbers zijn leuk en gezellig. Gelukkig wordt het nu weer helemaal hip en ik denk dat dit soort winkels ook helpen om de cultuur levend te houden."