Dader gezocht na gewapende overval op drogisterij

Er is zaterdagmiddag een gewapende overval gepleegd op een Etos aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda. Op dat moment waren er nog mensen in de winkel. De politie zoekt de dader en doet onderzoek in en rond de winkel.

De dader loopt rond half 5 de drogisterij binnen. Het is een man met een lichte huidskleur, tenger postuur en is niet al te groot, laat de politie weten.

Er waren op dat moment ook nog klanten, een beveiliger en enkele medewerkers van de winkelketen aanwezig. Wat de dader heeft meegenomen en hoe het met de betrokkenen gaat is nog onduidelijk.

De winkel was na de overval gesloten (foto: Perry Roovers/SQ Vision).