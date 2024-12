Rico Verhoeven gaat niet lang meer door: 'Het is veel zwaarder dan vroeger'

Trots was hij na afloop, maar ook erg moe. Rico Verhoeven (35) uit Halsteren liet zaterdagavond na zijn gewonnen wereldtitelgevecht tegen Levi Rigters weten dat hij in de toekomst nog maar een paar keer in de ring zal staan. "Het einde van mijn carrière is in zicht."

Verhoeven wordt niet voor niets The King of Kickboxing genoemd. De Brabantse kickbokser is al ruim tien jaar wereldkampioen en nog nooit verloor hij de strijd om de wereldtitel. Het gevecht tegen Levi Rigters was zaterdagavond wel erg zwaar. Verhoeven ging in de derde ronde zelfs naar de grond na een rake hoek. "De eerste twee rondes won ik, maar nadat ik neerging stond het weer gelijk. In de vierde ronde sloeg ik Levi neer en de vijfde won ik ook. Het was heel zwaar, Levi was één van mijn beste tegenstanders. En dat terwijl hij vorige week zijn vader verloor, hij heeft een geweldige prestatie neergezet", aldus Verhoeven die net een ijsbad had genomen.

Levi Rigters werkt Rico Verhoeven naar de grond en mist net een knietje. (Foto: GLORY)

Nadat Verhoeven naar de grond werd geslagen, kwam gelukkig voor hem al snel de bel voor het einde van de derde ronde. Van dat zwakkere moment was verderop in de wedstrijd niets meer te merken. "Ik ben teleurgesteld dat Levi me raakte. Maar wat valt er te winnen als je op de grond zit? Dat is in het leven ook zo. Het gaat met ups en downs, maar op je knieën zul je nooit beter worden. Ik heb geleerd om altijd weer op te staan en sterker terug te komen. Als dat lukt, is dat het allermooiste gevoel." LEES OOK: Rico Verhoeven verslaat Levi Rigters en blijft wereldkampioen.

"Ik moet soms terugschakelen naar z'n vier of zelfs drie."

Met zijn 35 jaar is Verhoeven een zeer ervaren vechter. De kickbokser is openhartig over dat hij dit leven niet heel lang meer vol gaat houden. "Ik merk aan het herstel dat het lastiger is dan vijf of tien jaar geleden. Toen was trainen, trainen en nog eens trainen mijn mindset. Ik ging door dikke muren heen en dat wil ik nog steeds. Iedere wedstrijd merk ik dat ik beter ben en er ruimte is voor verbetering. Alleen kan ik niet altijd meer in de vijfde versnelling trainen, ik moet soms terugschakelen naar z'n vier of zelfs drie. Het is niet dat ik mezelf oud voel, maar in de topsport ben je dat op deze leeftijd wel een beetje."

Even bijkomen na een rake hoek, maar Rico Verhoeven keerde terug. (Foto: GLORY)

Aan een volgend gevecht wil Rico niet denken. Eerst is het tijd voor vakantie. "En we zijn bezig om een huis te bouwen, dat zorgt voor de nodige stress. Als die verbouwing klaar is, gaan we de bruiloft inplannen. Waar GLORY mee komt, zie ik vanzelf. Ik ben niet bezig met de volgende uitdager, ik zal er klaar voor zijn."

"Mijn lichaam zal zich doodschrikken."

Zijn zaterdagavond werd in ieder geval gevierd in Arnhem, vlak bij het GelreDome waar het gevecht plaatsvond. Vooraf gaf hij aan dat acht hamburgers en een paar drankjes op zijn wensenlijstje stonden. "En daarna zit ik ongetwijfeld op de wc. Na zo'n streng dieet zal mijn lichaam zich doodschrikken als er iets ongezonds binnenkomt."