Flinke schade aan portiek na explosie bij flat

Een portiek van een flat is zaterdagnacht vernield door een explosie op de Sonseweg in Eindhoven. Iets voor halfvijf werden bewoners opgeschrikt door een enorme knal. Er zijn geen gewonden gevallen. Eerder op de nacht ging er ook al een explosief af bij een Disney-winkel in Helmond.

De politie kwam ter plaatse en heeft in de omgeving nog gezocht naar de veroorzaker van de knal, maar trof niemand meer aan. De schade aan de portiek is flink. Alle ruiten liggen eruit. Ook raakte het plafond en een muur beschadigd.

Foto: SQ Vision.

Enkele bewoners van de flat konden tijdelijk niet terug naar binnen. Zij moesten even buiten op de parkeerplaats wachten. De politie heeft onderzoek gedaan. Er zijn volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant vermoedelijk resten gevonden van illegaal Cobra-vuurwerk. Helmond

Eerder die nacht vond er ook al een explosie plaats, toen bij een Disney-winkel in Helmond. Aan de voorkant van de winkel is grote schade, meldt de politie. De politie Oost-Brabant spreekt van een 'daverende klap' bij het pand aan de Mierloseweg. Het aantal explosies in Brabant is de afgelopen maanden groot. Alleen al dit jaar was het ruim 90 keer raak in Brabant, waarbij regelmatig Cobra's worden gebruikt. Zoom in op de kaart om de precieze locatie van iedere explosie te bekijken:

Wachten op privacy instellingen...