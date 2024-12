112-nieuws: kap van schoorsteen in brand • auto rijdt in sloot

06.00

Brabant is zaterdagnacht opgeschrokken door twee explosies. In Helmond is zaterdagnacht een explosie geweest bij een Disney-winkel. Aan de voorkant van de winkel is grote schade, meldt de politie. De politie Oost-Brabant spreekt van een 'daverende klap' bij het pand aan de Mierloseweg.

Later op de zaterdagnacht vond er ook een explosie plaats. Die knal was bij een flat in Eindhoven. Aan de portiek van de flat is veel schade, meldt de politie.

