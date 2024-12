Politiebondvoorzitter noemt gebruik van explosieven bij conflicten 'bizar'

Het is 'bizar' hoe gemakkelijk explosieven worden ingezet bij conflicten, zei voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Nine Kooiman bij WNL Op Zondag. Bij de helft van de gevallen gaat het volgens haar om huis-, tuin- en keukenruzies. Ze wees erop dat de politiebonden al lang voorstander zijn van een vuurwerkverbod.

Vuurwerk zoals Cobra's wordt gewoon als wapen ingezet en zou daarom al een halt moeten worden toegeroepen bij de productie, aldus Kooiman. Ook is er meer opsporing van en eigenlijk permanent scannen op explosieven nodig, maar daarvoor zijn er niet genoeg mensen.

Het is ook Kooiman nog onbekend wat de oorzaak van de desastreuze ontploffingen zaterdag in Den Haag is. Ze noemde de gebeurtenissen 'ontzettend heftig', niet alleen voor de getroffenen, maar ook voor omwonenden en met name ook de hulpverleners die nog mensen proberen te vinden.

Meer dan 90 keer raak

In Brabant zijn explosies dit jaar een groot probleem. Alleen al in 2024 was het ruim 90 keer raak in Brabant, waarbij regelmatig cobra's worden gebruikt. Afgelopen nacht veroorzaakte een explosie grote schade aan een Disney-winkel in Helmond. Niet veel later was het ook raak bij een flat in Eindhoven.

Het aantal explosies in Brabant is de afgelopen maanden groot, maar het probleem is veel groter, zei de Oost-Brabantse politiechef Wilbert Paulissen. "Een jaar geleden hadden we landelijk zo'n 500 explosies, nu zitten we al op 750. En 2023, die 500, was al een verdubbeling ten opzichte van 2022", zei hij eerder.

Zoom in op de kaart om de precieze locatie van iedere explosie te bekijken: