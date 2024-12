Politiechef blij met plan minister: 'Cobra is geen vuurwerk, maar wapen'

Politiechef Wilbert Paulissen van Oost-Brabant is ‘zeer verheugd’ met het voorstel van minister David van Weel van Justitie en Veiligheid om het bezit van cobra's al vanaf 2025 zwaarder te bestraffen. "Het is allang geen vuurwerk meer, maar een wapen", zegt de politiechef in een interview met Omroep Brabant.

"Ik was zeer verheugd toen ik dit te horen kreeg. Het is vanuit meerdere perspectieven een goed idee”, reageert Paulissen op het voornemen van de minister. “Het lost de problemen niet meteen op, maar met het aanpassen van de wetgeving geef je een helder signaal af. Een Cobra heeft niks te maken met vuurwerk. Het is gewoon een wapen en zo wordt het ook gebruikt”, zegt de politiechef.

Nu valt de Cobra nog onder illegaal zwaar vuurwerk, maar het heeft dezelfde explosieve kracht als een handgranaat.

Als het aan de minister ligt, wordt de wetswijziging al in 2025 ingevoerd. Als dat lukt, is het mogelijk om zwaardere straffen uit te delen. Mensen die een Cobra bezitten, maken zich dan voortaan schuldig aan een misdrijf. Het bezit ervan staat dan gelijk aan bijvoorbeeld een molotov-cocktail.

Verschuiving

“Het was eerst echt iets dat alleen werd gebruikt in het criminele circuit, maar er heeft een verschuiving plaatsgevonden waarbij de Cobra ook wordt gebruikt bij allerlei aanslagen”, zegt Paulissen.

Alleen al dit jaar was het ruim 90 keer raak in Brabant, waarbij regelmatig Cobra's worden gebruikt. Afgelopen zondag veroorzaakte een groep jongeren nog een vuurzee door een Cobra in een park in Zevenbergen aan te steken. En woensdag ging een explosief af bij de voordeur van een huis in Eindhoven.

Het aantal explosies in Brabant is de afgelopen maanden groot, maar het probleem is veel groter, zegt Paulissen. "Een jaar geleden hadden we landelijk zo'n 500 explosies, nu zitten we al op 750. En 2023, die 500, was al een verdubbeling ten opzichte van 2022", weet de politiechef.

Minister Van Weel wil de aanslagen met dit soort vuurwerkbommen aan banden leggen en start een offensief met burgemeesters, woningbouwcorporaties, ondernemers, politie en het Openbaar Ministerie. Onder de naam 'Strategisch Offensief Tegen Explosies' wordt samengewerkt om het aantal aanslagen te verminderen.

