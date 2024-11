Explosiegolf rolt door Brabant: al bijna 90 keer raak dit jaar

De bewoners van een huis aan de Stephensonstraat in Eindhoven schrokken zich een ongeluk toen in de nacht van dinsdag op woensdag een explosief door de brievenbus werd geduwd en afging. Het gezin is bij lange na niet het enige huishouden dat ‘het huis voelde trillen’. Bijna negentig keer werden Brabanders dit jaar het slachtoffer van een dergelijke aanslag.

“Het is tegenwoordig een makkelijke manier om iemand te intimideren. Binnen een paar klikken heb je zo’n explosief in huis”, zei Jos van der Stap, van de landelijke politie eerder tegen Omroep Brabant. Met een stuk illegaal vuurwerk, vaak een Cobra, en wat ontvlambaar materiaal is het mogelijk om complete gevels in puin te leggen. Het afgelopen jaar was het maar liefst 89 keer raak met explosies. Dat blijkt uit een inventarisatie uit ons eigen nieuwsarchief. Opmerkelijk is dat veruit het grootste deel van de aanslagen in Brabant in de afgelopen vijf maanden werd gepleegd. In het eerste halfjaar ging ‘slechts’ achttien maal een explosief af. De overige 71 explosies gebeurden in de tweede helft van het jaar.

Wachten op privacy instellingen...

De politie demonstreerde eerder de enorme kracht van een Cobra, een van de populairdere soorten vuurwerk dat voor dit soort klussen wordt gebruikt. Volgens politiechef Jos van der Stap is het ‘vergelijkbaar met een handgranaat’. De politie spreekt dan ook niet over vuurwerk, maar over een levensgevaarlijk explosief. LEES MEER: Dit is de kracht van een Cobra: van je hand eraf tot een vuurwerkramp De dakdekkersoorlog die momenteel in Den Bosch woedt, heeft een groot aandeel in de reeks aanslagen: 27 keer was het raak in de stad. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn van de explosies. Dit zou te maken hebben met conflicten in het criminele milieu. Zoom in op de kaart om de precieze locatie van iedere explosie te bekijken.

Wachten op privacy instellingen...

Explosieven zijn niet nieuw in Brabant. De afgelopen jaren waren explosieven ook al een populaire manier om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Gemiddeld haalden de afgelopen vier jaar zo’n 35 tot 40 explosies het nieuws, blijkt uit eigen cijfers van Omroep Brabant en informatie van de politie. Dit jaar is dat aantal al meer dan verdubbeld. En achter al die cijfers, schuilt een heleboel leed. Zo verloor een vrouw uit Nieuwkuijk twee weken geleden nog haar onderbeen. Ze stond pal achter de deur tijdens de explosie, met de tragische gevolgen van dien. "Het leven van mijn gezin is in puin gestort", vertelde haar man dinsdag in het programma Opsporing Verzocht. LEES MEER: Gezin reageert op aanslag in Nieuwkuijk: 'Ons leven is in puin gestort'

Wachten op privacy instellingen...