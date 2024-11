Dit is de kracht van een Cobra: van je hand eraf tot een vuurwerkramp

Drie, twee, één... BOEM! Met een enorme knal gaat een Cobra af in een rugzak op een dummy pop. Van de pop blijft niks meer over. In de wijde omtrek liggen stukken arm, been en hoofd. Met deze demonstratie laat de politie zien wat de kracht is van zo'n zwaar, illegaal stuk vuurwerk. Ze spreekt zelf niet over vuurwerk, maar over een levensgevaarlijk explosief. Op een testlocatie laat ze verder zien wat er gebeurt als een Cobra afgaat in een vakantiehuisje, onder een bed en op een markt.

Jos van der Stap, van de landelijke politie, weet wat de kracht is van een, tien en driehonderd Cobra’s. “Een Cobra is vergelijkbaar met een handgranaat. Als jij die tegen je aan krijgt, ben je echt zwaar verminkt.” De politiechef van Oost-Brabant gaf eerder al aan dat het wachten is op een dodelijk slachtoffer als gevolg van het afgaan van zo’n explosief. Van der Stap maakt zich vooral zorgen om de omstanders. “Als je een Cobra bij een huis plaatst en er lopen daar mensen op de stoep, dan lopen die echt zwaar risico. Het is echt levensgevaarlijk.” De kracht van tien Cobra’s onder een bed wordt getest op een afgesloten locatie. Het bed vliegt meters de lucht in. “Als je tien Cobra's hebt, dan kun je ervan uitgaan dat de hele verdieping eraan gaat. Dus diegene die op dat bed ligt is er dan sowieso niet meer.” Vuurwerkramp

Omroep Brabant kon een deal sluiten om driehonderd Cobra’s aan te schaffen die via PostNL verstuurd zouden worden. Van der Stap wil niet denken aan de gevolgen als er iets mis zou gaan. “Cobra’s zijn een massa-explosief, als er eentje afgaat, gaan ze allemaal af”, legt hij uit.

Onderzoek Omroep Brabant onderzocht de handel in Cobra’s naar aanleiding van de dakdekkersoorlog in Den Bosch. Bij veel van die aanslagen is een Cobra 6 gebruikt. Uit het onderzoek blijkt dat de vuurwerkbommen kinderlijk eenvoudig te bestellen zijn. Voor vijftien euro heb je drie Cobra’s. Binnen tien minuten wisten we vijf deals te sluiten. Ophalen of verzenden? Het is allemaal mogelijk. In groepen met duizenden leden gaan online complete bestellijsten rond.

Feit is dat er dagelijks bestelbussen met explosieven door woonwijken rijden. “Als dat de lucht in gaat, dan krijg je vergelijkbare effecten als wat we zagen bij vuurwerkrampen.” De kracht van honderd tot driehonderd Cobra’s is zo enorm dat een compleet huizenblok weggevaagd wordt. “De risico’s zijn enorm. Niet alleen door wat er mee gedaan wordt, maar ook als het gaat het om het vervoer en de opslag ervan.” Dat de Cobra’s een probleem zijn bewijzen de cijfers. Waren er in heel 2023 901 aanslagen met een explosief op huizen en auto’s, in de eerste tien maanden van dit jaar waren dat er al 922 in heel Nederland. In veel gevallen werden Cobra's gebruikt. “Het aantal aanslagen hier ligt veel hoger dan in Duitsland”, zegt Van der Stap. Dat komt omdat in Nederland niet alleen criminelen explosieven gebruiken. “Hier wordt het ook gebruikt om een zakelijk conflict op te lossen of om een relationeel conflict uit te vechten. En dat is in het buitenland vele malen minder.” MEER OVER ONS ONDERZOEK LEES JE HIER:

Zwaar vuurwerk per post bezorgd: busjes vol explosieven door woonwijken

Uitleg bij het verhaal Omroep Brabant is niet overgegaan tot de koop van cobra’s. Dit om niemand onnodig in onveiligheid te brengen. Uit gesprekken met handelaars en politie weten we dat via het platform dat wij onderzocht hebben cobra’s worden verhandeld. Om het eventuele kwaadwilligen niet nog makkelijker te maken schrijven we niet op hoe wij exact te werk zijn gegaan.