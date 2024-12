Bezit van Cobra's moet zwaarder bestraft worden: minister wil wetswijziging

Minister David van Weel, van Justitie en Veiligheid, wil dat er zwaardere straffen komen op het bezit van Cobra's. Volgend jaar wil hij het bezit van dit zware illegale vuurwerk laten vallen onder de Wet wapens en munitie. Dat meldt de Telegraaf dinsdag. Aanslagen met Cobra's zijn bijna aan de orde van de dag in onze provincie.

Een Cobra is illegaal zwaar vuurwerk dat dezelfde explosieve kracht heeft als een handgranaat. De wetswijziging moet in 2025 al worden ingevoerd als het aan de minister ligt, zo schrijft de krant. Als dit lukt, is het mogelijk om zwaardere straffen uit te delen. Mensen die een Cobra bezitten, maken zich dan schuldig aan een misdrijf.

Bij huizen, auto's of busjes: meerdere keren per week wordt in Brabant met dit illegale vuurwerk wel iets opgeblazen. Afgelopen zondag veroorzaakte een groep jongeren nog een vuurzee door een Cobra in een park in Zevenbergen aan te steken. En woensdag ging een explosief af bij de voordeur van een huis in Eindhoven. Om dan nog maar te zwijgen over de 27 explosies in de dakdekkersoorlog in Den Bosch. Ook daar werd vaak een Cobra gebruikt.

Zoom in op de kaart om de precieze locatie van iedere explosie te bekijken: