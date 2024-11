Cobra's: illegale explosieven die wel legaal worden geproduceerd

Ze zijn illegaal, maar worden wel op legale manier geproduceerd: Cobra’s. Eigenlijk is het knalvuurwerk bedoeld voor vuurwerkfeesten, maar wordt het veelvuldig gebruikt om aanslagen mee te plegen. De politie kan het probleem niet alleen aanpakken en pleit voor een verandering in onze ‘vuurwerkcultuur’. "Helaas leven we in een land met een extreme vuurwerkcultuur, waarin iedereen maar zijn gang kan gaan."

Uit een onderzoek dat Omroep Brabant donderdag publiceerde blijkt dat je binnen tien minuten vijf deals kunt sluiten voor de koop van de illegale Cobra’s. Versturen of ophalen, het is allemaal mogelijk en zorgt voor grote veiligheidsrisico’s. Zo worden Cobra's gebruikt in de dakdekkersoorlog in Den Bosch.

Legale productie, illegale handel

Opvallend is dat deze in Nederland verboden explosieven op legale wijze in Europese landen worden geproduceerd. “In Italië en Albanië staan fabrieken waar deze Cobra’s worden geproduceerd”, zegt Jos van der Stap, van de landelijke politie.

“Deze zijn bedoeld voor grote vuurwerkfeesten en mogen uitsluitend gebruikt worden door professionele afstekers. Alleen hebben zij helemaal geen behoefte aan dit knalvuurwerk, omdat ze enkel met sierstukken werken. Er is dus geen vraag vanuit de legale sector, waardoor ze via een omweg in het illegale circuit terechtkomen.”

Via een beperkt groepje criminelen in vooral Polen en Duitsland komen de Cobra’s uiteindelijk bij de plaatselijke dealer terecht, zo is het beeld van de politie. Dat gebeurt in enorme aantallen, aangezien dit soort explosieven in Nederland populairder is dan ooit. Populair om aanslagen mee te plegen, zoals in de dakdekkersoorlog in Den Bosch.

Te makkelijk

Zo werden in Nederland tot en met oktober al 922 aanslagen met explosieven op huizen en auto’s gepleegd, 21 meer dan vorig jaar. “Een hoger aantal aanslagen dan in heel Duitsland”, weet Van der Stap. Tachtig procent van deze aanslagen gebeurde met een Cobra.

Bij maar een op de vijf aanslagen is er een duidelijke criminele link, zoals een conflict over gestolen drugs. Dat staat in een rapport van de politie. De meeste aanslagen zijn 'huis-tuin-en-keukenconflicten'. “Het is tegenwoordig een makkelijke manier om iemand te intimideren. Binnen een paar klikken heb je zo’n explosief in huis”, aldus Van der Stap. “Het kan gaan om een zakelijk conflict, zoals in de dakdekkersoorlog, maar ook om persoonlijke kwesties. Het kan allemaal niet hard genoeg, wat betreft het vuurwerk. En daardoor is de Cobra een veelgebruikte oplossing.”

Groot probleem

Volgens politiechef Oost-Brabant Wilbert Paulissen vergt dit probleem erg veel van de politie. "Vooral omdat het allemaal heel complex is. Er zijn heel veel lagen bij betrokken: opdrachtgevers, tussenpersonen, de jonge aanwas die voornamelijk de uitvoering doet. Dat vergt veel opsporingscapaciteit.”

“Wij kunnen dit grote probleem niet alleen oplossen”, zegt Van der Stap. “Elke zaak wordt onderzocht. We proberen lijnen op te sporen wat betreft de handel in dit zwaar illegale vuurwerk, gaan in gesprek met gemeente en spreken met burgers over het feit dat dit soort acties gewoon niet kan. Helaas leven we in een land met een extreme vuurwerkcultuur, waarin iedereen maar zijn gang kan gaan.” Een vuurwerkverbod kan volgens hem één van de oplossingen zijn.

Tegelijkertijd geeft hij aan dat een enorme sociale mediagroep met meer dan zesduizend leden, waarin Cobra's worden verhandeld, niet zomaar is opgerold. “Zodra je een dealer hebt uitgeschakeld, komt er weer eentje bij. Daarom is het zo belangrijk dat mensen beseffen wat ze kopen. Als de vraag niet terugloopt, blijven deze groepen helaas actief.”