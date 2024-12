Eigenaar van verlaten voertuig op de N2 heeft er de ballen verstand van

Een wel heel bijzonder vervoersmiddel stond zondagmiddag langs de kant van de weg. Voor een blauwe skippybal is het invoegen op de N2 bij Eindhoven vermoedelijk niet helemaal volgens plan gegaan.

"De snelweg is geen geschikte plek om stuiterend in te voegen", laat Rijkswaterstaat weten in een bericht op social media. "En al helemaal niet de N2 bij Eindhoven."

De skippybal is in de jaren zestig ontworpen door de Italiaan Aquilino Cosani, maar vandaag de dag is het speelgoed nog steeds bekend bij jong en oud. "Al heeft de eigenaar van dit verlaten voertuig er de ballen verstand van", grapt Rijkswaterstaat.

