De levensgrote kerststal in de Sint-Jan is weer open: 'Het is fantastisch'

De jaarlijkse kerststal in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch is zondagmiddag geopend. Bouwers hebben weer flink hun best gedaan om de levensgrote kerststal zo mooi mogelijk te maken. De eerste enthousiaste bezoekers gingen na de opening gelijk een kijkje nemen. "Ik vind het mooi dat ze er elk jaar weer iets anders van maken", vertelt een vaste bezoeker,

Het is weer prachtig aangekleed in de Bossche Sint-Jan vol herders, dieren en natuurlijk Jozef, Maria en het kinneke Jezus. Al jarenlang is de grote kerststal een traditie en bezoekers kijken hun ogen uit. "Het was lang geleden dat ik hier was geweest dus ik dacht: ik moet weer eens naar de kerststal gaan kijken", vertelt een van de bezoekers. In de loop der jaren is de kerststal volgens hem wel veranderd. "Het is totaal anders dan hoe ik het me herinner. De laatste keer liep je er langs en nu loop je er echt doorheen. Ik vind hem nu wel heel mooi, moet ik zeggen. Mooier dan ik me herinner", vertelt de man.

"Het is de Sint-Jan, als echte Bosschenaren moet je daar zijn."

Een stel dat elk jaar naar de kerststal gaat is ook weer verrast. "Ik ga ieder jaar altijd kijken", vertelt de vrouw. "Ik ga er ook nog een keer heen met m'n kleinkinderen, die moeten dit ook zien hè. Het is de Sint-Jan, als echte Bosschenaren moet je daar zijn", lacht ze. Een andere vrouw heeft een Poolse student meegenomen naar de Sint-Jan. "De dochter van vrienden uit Warschau studeert in Eindhoven. Wij zijn een soort pleeggezin nu, dus we zijn met haar naar de kerststal gegaan. Ik zie dat ze er enorm van geniet. Het is fantastisch", vertelt de vrouw. Een andere bezoeksters is er met haar zoontje. "Het hoort bij de opvoeding, maar het is ook gewoon een leuk uitje op een regenachtige dag", vertelt ze met haar zoontje in haar armen. Hij vindt het allemaal wat spannend en hij weet niet waar hij moet kijken. "Ik zie de herder", roept hij wijzend. En hoewel het best leerzaam is, vindt moeder het soms wel lastig. "Sinterklaas, de kerstman en ook nog de kerststal. Het is best ingewikkeld om uit te leggen allemaal."

"Ik ben wel klaar met die kerststal."