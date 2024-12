Zwak Willem II krijgt in blessuretijd goal tegen en verliest van Heerenveen

Willem II had een punt over moeten houden aan het thuisduel tegen Heerenveen zondagmiddag. Maar de drie punten ging na een chaotische slotfase en een late goal van Luuk Brouwers mee naar Friesland. De Tilburgers speelden zwak en verloren voor de tweede keer op rij.

Waar bij Willem II teleurstelling heerst, was de vreugde bij de spelers van Heerenveen juist heel groot. De ploeg van coach Robin van Persie pakte in Tilburg de eerste punten in een uitwedstrijd dit seizoen. Na zeven nederlagen, met een doelsaldo van 2-23 viel er eindelijk eens wat te vieren voor de Friezen.

Het duel kende weinig hoogtepunten en beide teams hadden de grootste moeite om kansen te creëren. Bokila schoot, de diepte ingestuurd door aanvoerder Jesse Bosch, wild over. Dimitris Rallis was na rust nog het dichtst bij een doelpunt. De Heerenveen-aanvaller schoot over. Maar gescoord werd er tot de slotfase niet.

Late strafschop

Scheidsrechter Robin Hensgens werd door de VAR naar de televisie geroepen na een niet bestrafte overtreding van Rúnar Thór Sigurgeirsson op Alireza Jahanbakhsh.

De bal ging op de stip en Moldaviër Ion Nicolaescu schoot in de 85ste minuut raak. Daarmee kwamen dee Friezen namen via een door de benutte strafschop in de 85e minuut de leiding.

Punt verloren

Nadat Willem II-aanvaller Jeremy Bokila met een kopbal de paal had geraakt, belandde de bal via de rug van keeper Mickey van der Hart in het Heerenveen-doel (1-1).

Dat leek de eindstand te worden, maar diep in de blessuretijd besliste aanvoerder Luuk Brouwers het duel alsnog in Fries voordeel. In de 93ste minuut kopte hij Heerenveen naar de overwinning en verloor Willem II een punt.

Heerenveen klimt door de zege op Willem II nu naar de tiende plek in de eredivisie met achttien punten. Daardoor wippen de Friezen over de Tricolores heen op de ranglijst. Want Willem II staat nu twaalfde met zestien punten.