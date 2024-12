112-nieuws: auto in sloot naast A50 • automobilist is rijbewijs kwijt

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

05.21 Stomdronken automobilist is rijbewijs kwijt Een automobilist moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Tilburg Oud Noord na een ongeluk. De bestuurder probeerde er na het ongeluk vandoor te gaan, maar dit lukte niet omdat zijn auto te zwaar beschadigd was. De bestuurder had veel te veel gedronken. Foto: Instagram wijkagenten Tilburg Oud Noord

04.33 Auto in sloot naast A50 Een auto belandde afgelopen nacht in een sloot naast de A50 bij Eerde. Dit gebeurde nadat de bestuurder wilde uitwijken. Een berger werd ingeschakeld om de auto mee te nemen. De auto belandde in een sloot naast de A50 bij Eerde (foto: X/weginspecteur Robert).