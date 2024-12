Zeer ernstig gewonde bij botsing van auto's: 'Het was een hele, harde klap'

Op de Gilzerbaan in Alphen zijn maandagavond twee auto's tegen elkaar gebotst. Eén van de inzittenden is zwaargewond geraakt. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd.

Twee anderen raakten ook gewond, het is niet bekend hoe ernstig hun letsel is.

"Ik zat binnen en hoorde een hele harde knal", vertelt een vrouw die in de buurt van de plek woont waar de botsing plaatsvond. "We zijn meteen naar buiten gegaan, zagen dat er iets ernstigs moest zijn gebeurd en hebben 112 gebeld. Eén van de inzittenden die wel op eigen gelegenheid uit één van de wagens kon komen, liep wel moeilijk. Hem hebben we op een stoel langs de weg gezet. De chauffeur van een van de wagens kon er niet uit komen, omdat de deur op slot was. Een persoon die bij hem in de auto lag, was er volgens mij heel ernstig aan toe."

"Als buurt hebben we na het ongeluk gedaan wat we konden doen. Zo heeft een agrariër hier in de omgeving met zijn tractor de weg afgezet, zodat hulpverleners hun werk konden doen. Gelukkig waren de politie en ambulance er echt supersnel", vertelt de omwonende telefonisch. Ze zag ook dat er een traumahelikopter en drie ambulances nodig waren.

Volgens haar houdt ze wel vaker haar hart vast als ze het verkeer op de Gilzerbaan voorbij hoort razen. "Het is hier echt een snelheidsbaan. We hebben de gemeente niet voor niets al eens gevraagd om maatregelen te nemen."