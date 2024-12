112-nieuws: automobilist is rijbewijs kwijt • problemen op de A58

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.16 Ongeluk op A58 Verkeer op de A58 van Tilburg richting Breda moet rekening houden met een file voor Tilburg-Centrum West. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De file begint bij Moergestel. De vertraging bedroeg rond kwart voor negen vanochtend zo'n dertig minuten. Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

08.12 Ongeluk op A2 Boxtel De rechterrijstrook van de A2 van Den Bosch richting Eindhoven is afgesloten bij Boxtel na een ongeluk waarbij vier auto's betrokken zijn. De afsluiting leidde rond kwart voor negen vanochtend tot een tien kilometer lange file vanaf Vught. De vertraging bedroeg op dat moment dertig minuten. Lees hier meer.

07.39 Kapotte auto op de A58 De linkerrijstrook van de A58 van Breda richting Eindhoven was vanochtend enige tijd dicht bij Oirschot. Daar stond een kapotte auto op de weg. De afsluiting leidde rond kwart voor acht tot een zes kilometer lange file vanaf Tilburg-Centrum Oost, goed voor een halfuur vertraging.

07.23 Kapotte vrachtwagen op A2 De rechterrijstrook van de A2 van Den Bosch richting Utrecht was vanochtend enige tijd afgesloten bij knooppunt Empel. Daar stond een kapotte vrachtwagen op de weg. De afsluiting leidde rond kwart over zeven tot een zes kilometer lange file vanaf de afrit Sint-Michielsgestel, goed voor een halfuur vertraging. Foto: X/Rijkswaterstaat Verkeersinformatie Ook op de parallelrijbaan bij Empel zijn er problemen. Daar staat op de linkerrijstrook een bestelauto met pech. Dit leidt tot een vijf kilometer lange file vanaf de afrit Veghel.

05.21 Stomdronken automobilist is rijbewijs kwijt Een automobilist moest afgelopen nacht zijn rijbewijs inleveren bij agenten van de politie Tilburg Oud Noord na een ongeluk. De bestuurder probeerde er na het ongeluk vandoor te gaan, maar dit lukte niet omdat zijn auto te zwaar beschadigd was. De bestuurder had veel te veel gedronken. Foto: Instagram wijkagenten Tilburg Oud Noord

04.33 Auto in sloot naast A50 Een auto belandde afgelopen nacht in een sloot naast de A50 bij Eerde. Dit gebeurde nadat de bestuurder wilde uitwijken. Een berger werd ingeschakeld om de auto mee te nemen. De auto belandde in een sloot naast de A50 bij Eerde (foto: X/weginspecteur Robert).

00.35 Auto strandt op A2 Een auto strandde afgelopen nacht op de A2 bij Eindhoven met een lege brandstoftank. De bestuurder was vijftig kilometer verkeerd gereden, laat een weginspecteur van Rijkswaterstaat weten. Een berger werd ingeschakeld om de auto mee te nemen.