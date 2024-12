112-nieuws: auto's vernield in Breda • problemen op de A58

10.35

Meerdere auto's zijn afgelopen nacht vernield in Breda. Dat gebeurde tussen drie en vier uur 's nachts in de buurt van het Valkeniersplein en de Kerkhofweg. De politie is op zoek naar getuigen. "Ook als u denkt dat het geen meerwaarde heeft, of niet helemaal in de buurt van de locatie ligt, dan horen wij het toch graag. Het kan voor ons net de informatie zijn die we nodig hebben", schrijft een agent op Instagram.