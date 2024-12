112-nieuws: controle in flat met veel agenten • auto's vernield in Breda

21.36

Er was vanavond veel politie op de been in de Wiegeliastraat in Breda. Volgens buurtbewoners werd bij een actie op de zesde verdieping van een appartementencomplex de voordeur geforceerd. In het appartement op deze etage en in het souterrain is het een en ander gecontroleerd, zo meldt een correspondent. Het is niet duidelijk waarom dit gebeurde.