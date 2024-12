De val van dictator Assad leidt ook tot vreugde bij Brabantse Syriërs

Het nieuws dat het regime van Bashar al-Assad in Syrië is gevallen, veroorzaakte op een aantal plaatsen in Brabant afgelopen weekend feestelijke taferelen. Onder meer op de Kruisstraat in Eindhoven. Daar reden auto's toeterend rond, terwijl Syrische vlaggen uit de ramen werden gestoken.

Zondag werd bekend dat de Syrische leider Al-Assad het land per vliegtuig had verlaten en dat de rebellen, die de afgelopen dagen al meerdere steden veroverden, de macht over Syrië hebben overgenomen. Assad voerde bijna 25 jaar een schrikbewind in het land.

Ook Mohammed en Zenkla zijn blij dat het Assad-regime in Syrië, dat bekend stond als dictatoriaal, ten einde is. "Maar er is wel angst voor wat er nu gaat gebeuren. Wie krijgt nu de macht?", vraagt Zenka zich af. "Gaan de mensen nu tegen elkaar strijden?"

Diezelfde vraag heeft Samir. Hij kwam in 2018 als vluchteling naar Nederland. "Het kan de goede kant opgaan, dat Syrië een democratisch land wordt. Maar er is ook de angst dat dat niet het geval is", vertelt hij. "Niemand weet hoe het zit met de terreurorganisatie IS in Syrië. Gaat Amerika helpen? Of wordt Syrië het nieuwe Afghanistan?"

Hij hoopt maar dat het beter wordt. "Erger dan Assad kan het niet", meent hij. "Hij is erger dan Hitler en erger dan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un." Samir volgt de huidige situatie in zijn vaderland op de voet, via social media, tv en via zijn familie in Syrië.