Zeldzame lasergeweren gestolen bij langlaufclub: ‘Duizenden euro’s schade'

Dieven hebben dit weekend hun slag geslagen bij langlaufvereniging Bedaf in Uden. Ze sloegen een raam van het clubhuis in, hielden er flink huis en namen waardevolle spullen mee. Waaronder twee zeldzame biatlongeweren, waardoor de trainers van de club met de handen in het haar zitten. “Naast een enorme schadepost hebben we ook lessen moeten afzeggen”, zegt trainer Marit Pieterse.

Zij was zondagochtend als eerste op de club en ontdekte de inbraak. “Ik zag dat de deur van de serre open stond en wist toch zeker dat we die de dag ervoor dicht hadden gedaan. Toen ik verder liep, kwam ik erachter dat er van alles was opengebroken. Toen zakte de grond echt onder mijn voeten weg.” De dieven hebben het raam van een deur ingeslagen, de sloten van verschillende deuren en kasten geforceerd en het buitenterrein lag vol met koffiefilters. Ook zijn er volgens de trainers veel waardevolle spullen gestolen, waaronder een televisie, een bladblazer en bier. “Maar het ergste”, zegt Marit: “Er zijn twee lasergeweren meegenomen die we gebruiken om les te geven.” Volgens de trainster gaat het om unieke wapens, waar er hooguit tien van in Nederland zijn. Die worden gebruikt voor biatlon, een combinatie van langlaufen en geweerschieten. Veel kunnen de dieven er volgens de club niet mee. “Er zitten geen kogels in. Je zou hooguit je ogen kunnen beschadigen als je in de loop kijkt, want er zit een laser in. Maar verder zijn die geweren helemaal veilig", legt Marit uit.

"Als ze die geweren verkopen valt dat meteen op."