Zieke Wilhelminalinde na eeuw gekapt: 'Aan alles komt een eind'

De karakteristieke Wilhelminalinde op de Vrijthof in hartje Hilvarenbeek is maandagmorgen gekapt. Na ruim honderd jaar is het doek voor de monumentale boom gevallen. Wilhelmina was ziek en beschadigd, waardoor hij kon omvallen bij een storm. "Het is jammer, maar helaas is kappen de enige veilige oplossing", liet de gemeente eerder al weten.

Het is even wennen op de Vrijthof in Hilvarenbeek. Waar meer dan honderd jaar een karakteristieke mooie Lindeboom stond, rest nu een lege kale plek. Alleen een klein stukje van de stam is nog zichtbaar en herinnert aan de monumentale boom. De laatste maanden stond de boom al achter hekken, omdat er takken afbraken. En maandagmorgen werd de boom in stukken gezaagd en afgevoerd. Na twee uur werken was er niks meer over van de boom. De Linde werd in 1923 geplant ter ere van het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina. De gemeente wil op de plek een nieuwe boom planten.

Resten van de Wilhelminalinde worden afgevoerd (foto: Omroep Brabant).

"Toen ze begonnen te zagen, vielen er spontaan takken uit."

De paar mensen die naar het kappen van de boom kwamen kijken, zijn niet rouwig om het einde van Wilhelmina. Een man die foto's staat te maken zegt dat hij het goed vindt dat de gemeente hem omgehaald heeft: "Je ziet hoe ernstig rot de boom is, het is levensgevaarlijk. Ik was hier vanmorgen al om acht uur; toen ze begonnen te zagen, vielen er spontaan takken uit."

Wihelmina begint aan haar laatste reis (foto: Omroep Brabant).