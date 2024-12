Grote zedenzaak: 65 jonge meisjes verkracht en afgeperst met naaktfoto’s

Een enorme beerput ging dinsdag open in de rechtbank van Breda. Daar stond een 29-jarige man uit Oosterhout voor de rechter omdat hij verdacht wordt van aanranding, verkrachting en afpersing van 65 tienermeisjes uit Nederland en België. Mohamed B. zou de meisjes via de chat van een onschuldig computerspelletje hebben gedwongen om naaktfoto’s te sturen. Ook zou hij een dertienjarig meisje hebben verkracht, een tienjarig meisje hebben aangerand en bezat hij een grote hoeveelheid kinderporno.

De man werd 27 augustus opgepakt nadat een dertienjarig meisje uit Alblasserdam aangifte deed van verkrachting. Er liep toen al een onderzoek tegen hem omdat hij twee meisjes uit Oosterhout van 10 en 13 jaar zou hebben gechanteerd met naaktfoto's. Eerst leek het slechts om twee slachtoffers te gaan, maar nu blijken het er 65 te zijn.

Naaktfilmpjes

De grote zedenzaak kwam eind 2022 aan het rollen in België en kreeg van het Openbaar Ministerie (OM) de naam Barbados. Het online misbruik begon via een onschuldig computerspelletje. Onder de naam ‘Zepeto’ benaderde de man tientallen meisjes in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Hij chatte met ze en dwong de meisjes uiteindelijk om naaktfilmpjes van zichzelf te maken en die naar hem toe te sturen. Dat deed hij via de chat van het spelletje en later via Instagram en andere social mediaplatformen.

De man dwong een van de slachtoffers, een 11-jarig meisje, om zichzelf te bevredigen en daarvan foto's naar hem door te sturen, zo vertelt de officier in de rechtszaal. De man dreigde de familie van het meisje iets aan te doen als ze zou weigeren om de foto's te maken. Een ander meisje, van twaalf jaar oud, beloofde hij diamanten in ruil voor foto's van haar borsten.



Op die manier kreeg de Oosterhouter van tientallen jonge meisjes naaktfoto’s, die hij bewaarde. Op zijn computer stonden duizenden afbeeldingen en screenshots van de chatgesprekken. Daarnaast bleek bij een huiszoeking dat de man nog veel meer kinderporno in zijn bezit had. Op telefoons, laptops en harde schijven van de man werden 34.000 foto’s en filmpjes gevonden van kinderporno.

Verkrachting

Waar het eerst alleen bij afpersing bleef, ging de man in juli nog een stapje verder. Hij sprak af met een dertienjarig meisje uit Alblasserdam, waarna hij haar zou hebben verkracht. De man stak zijn vinger en een vibrator in de vagina van het meisje en betastte haar. Ook dwong hij haar om hem af te trekken. Volgens het OM bleef de man doorgaan, ondanks dat het meisje hem meerdere keren zei dat ze ermee wilde stoppen.

De verdachte stond dinsdagmiddag voor de rechter tijdens een inleidende zitting. Het is een grote stevige knul, die met een zwarte hoodie en een spijkerbroek aan nederig luistert naar de lange lijst aan feiten. De man komt uit Syrië en een tolk vertaalt voor hem. Volgens zijn advocaat handelde de man uit onzekerheid en wanhoop. Hij zou altijd zijn afgewezen door vrouwen van zijn leeftijd en dat leek te zijn veranderd in de online wereld. "Daar mocht hij er wel zijn, daar kreeg hij wel complimentjes", sprak de advocaat. "En zo raakte hij in een web verstrikt waar hij niet uit leek te komen."



Volgens de advocaat hadden de man en het dertienjarige meisje bovendien een relatie met elkaar. Ze zouden koosnaampjes voor elkaar hebben bedacht en het meisje zou de man 'vriendje' hebben genoemd. Maar de officier van justitie benadrukte nog eens dat een relatie met een minderjarige nou eenmaal strafbaar is.

Therapie

Zodra de verdachte het laatste woord krijgt, is het enige wat hij wil zeggen dat hij psychologische hulp nodig heeft en hij die op dit moment in de gevangenis onvoldoende krijgt. "Een keer per maand komt er een psychiater langs, maar dat is te weinig. Ik heb hulp nodig en wil een psychische behandeling. Dat is het enige wat ik wil."

De advocaat vertelt dat de man het zwaar heeft in de gevangenis. Toen er geruchten over hem in de gevangenis rondgingen, liepen de spanningen zelfs zo hoog op dat hij moest worden overgeplaatst. Volgens de advocaat heeft de man ook genoeg tijd gehad om te reflecteren op zijn fouten en herhaling te voorkomen in te toekomst. Hij vroeg het OM daarom om uitzicht op psychologische hulp en therapie. Maar dat verzoek werd door de rechter afgewezen."

De zaak gaat op 5 maart 2025 verder.