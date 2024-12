Weg bij Eersel tot middernacht dicht na ongeluk: slachtoffer zat bekneld

De N397 bij Eersel blijft tot middernacht in beide richtingen dicht. Oorzaak is een ernstig ongeluk dat rond tien over drie maandagmiddag gebeurde. Hierbij waren een bestelbusje en een vrachtwagen betrokken. Nadat ze elkaar hadden geraakt, ging de tank van de vrachtwagen kapot waardoor er veel diesel op de weg en in de berm terechtkwam.

De brandweer is met vier wagens paraat. Brandweerlieden hebben de bestuurder van het bestelbusje uit het voertuig weten te bevrijden. Het slachtoffer is aanspreekbaar en naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Wel is zijn voertuig zwaar beschadigd. De N397 staat ook bekend als Provincialeweg. De twee voertuigen raakten elkaar tussen de rotonde 't Stuivertje en de Schadewijkstraat. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder van het bestelbusje door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft is beland. Er is een traumahelikopter ingeschakeld, net als een aantal ambulances en de politie. De weg zal de rest van de middag en avond dicht blijven, omdat het asfalt en een stuk berm van ruim 150 meter moeten worden schoongemaakt.

Het zwaar beschadigde bestelbusje (foto: Noël van Hooft).

De weg lag bezaaid met brokstukken (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Ook de traumaheli werd ingeschakeld (foto: Rico Vogels/SQ Vision).