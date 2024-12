Kevin koos voor Middel X, partner was niet bij zijn overlijden: 'Pijnlijk'

Toen Kevin Bouwman en Bart Hermsen 6,5 jaar geleden een relatie kregen, vertelde Kevin meteen dat hij geen 40 wilde worden. Hij zag het leven niet zitten. Bart zag hoe Kevin elke dag worstelde met het leven. Kleine dingen raakten hem hard en donkere buien lagen altijd op de loer. Op 32-jarige leeftijd besloot Kevin uit het leven te stappen, door het bekende Middel X te gebruiken.

Kevin had twee kanten, is het eerste dat Bart wil benadrukken. "Hij wilde de wereld ontdekken en nieuwe dingen proberen. En we hebben heel veel leuke momenten gehad." Maar de andere kant van Kevin was een zware. "Af en toe had hij een kort lontje en dingen waren extra zwaar voor hem", zegt Bart. "Dingen die je normaal van je af laat glijden, raakten hem heel hard. Dat merkte je aan hem, er hoefde maar iets kleins te gebeuren en dan ging er iets borrelen."

"Hij droeg altijd iets met zich mee."

Kevin is op 6-jarige leeftijd misbruikt en mishandeld door zijn vader. Hoe hij in het leven stond, heeft waarschijnlijk hiermee te maken. "Hij droeg altijd iets met zich mee", vertelt Bart.

Een foto van Kevin (foto: Bart Hermsen)

Tijdens hun laatste vakantie samen liet Kevin aan Bart weten dat hij niet meer kon. Hij was op. "Ik had het altijd al zien aankomen", zegt Bart. "Hij was heel duidelijk: hij wilde niet meer en hij ging het ook niet meer proberen. Het was heel triest, maar ik heb hem altijd gesteund, welke keuze hij ook zou maken." Kevin probeerde eerst bij zijn psycholoog om hulp te vragen bij zijn overlijden, maar die zag daar niets in. Iets waar Bart zich nog altijd aan ergert. "Ik weet niet of het niet willen of niet kunnen is. Je bent er toch om mensen te helpen?" Kevin moest het dus zelf uitzoeken. Hij koos ervoor om zijn leven op 30 september 2021 te beëindigen met Middel X. "We hadden heel pragmatisch een datum geprikt", zegt Bart. "Het waren drie hele rare laatste weken. Er was niemand om hem te helpen, dus Kevin moest alles zelf regelen."

Kevin met zijn hond (foto: Bart Hermsen)

De keuze viel op Middel X omdat Kevin de garantie wilde dat hij echt zou sterven. "Voor een trein springen wilde hij niet. Hij wilde in de eerste plaats niemand anders beschadigen. Ook was hij bang dat hij het zou overleven en dat dan alleen zijn hersenen nog zouden werken. En die waren voor hem juist het probleem."

"Ik moest hem loslaten voordat hij overleed."