Verkoop zelfdodingsmiddel: psycholoog (80) krijgt taakstraf

Wim van Dijk uit Den Bosch krijgt een taakstraf van veertig uur voor het verkopen van het dodelijke 'Middel X' en bijbehorend antibraakmiddel. Dat bepaalde de rechtbank dinsdag. Van Dijk verkocht het middeltje aan 213 mensen, die daarmee zelf zouden kunnen beslissen wanneer ze sterven. Het Openbaar Ministerie eiste een jaar gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Van Dijk krijg naast een taakstraf ook voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. De rechtbank legt geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, zoals het OM had geëist, omdat de rechtbank heeft gekeken naar vergelijkbare zaken. De rechter zegt 'de houding van verdachte, zijn leeftijd en het tijdsverloop in deze zaak' daarbij te hebben meegewogen.

Eerbetoon

De zaak draait om de levering van een antibraakmiddel, dat Van Dijk samen met Middel X verstuurde. Dat mag niet volgens de geneesmiddelenwet. De verkoop van Middel X is niet verboden maar werd tijdens de rechtszaak uitgebreid besproken.



Van Dijk benadrukte twee weken geleden dat hij handelde uit idealisme. Toen zijn vrouw alzheimer kreeg en in een verpleeghuis belandde, werd duidelijk dat ze volgens de wet niet meer zelf kon beslissen over haar leven. Dat heeft Van Dijk zo geraakt dat hij zich ging verdiepen in de wetgeving en zijn strijd voor een andere euthanasiewet begon.

Uiteindelijk startte hij met de verkoop van Middel X en het antibraakmiddel, dat hij inkocht bij de Eindhovenaar Alex Schot. Schot werd eerder al tot twee jaar cel veroordeeld door de rechtbank. Zowel hij als het Openbaar Ministerie gingen hiertegen in hoger beroep.

'Morele kaders naleven'

Van Dijk zegt nu dat hij de setjes met Middel X en het antibraakmiddel niet langer wil verstrekken. Wel ziet de rechter 'een risico op herhaling'. "Gelet op de persoonlijke overtuiging van de verdachte is niet uit te sluiten dat hij opnieuw zijn eigen morele kaders zal naleven. De rechtbank ziet daarom meerwaarde in een forse voorwaardelijke gevangenisstraf."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via 113.nl.

