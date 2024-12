Uiteindelijke opbrengst Alpe d'HuZes bijna 19 miljoen

De Alpe d'Huzes heeft dit jaar bijna 19 miljoen euro opgebracht. Dat meldt de organisatie deze maandag. In juni stond de teller nog op 18 miljoen euro, maar daar is in de tussentijd nog bijna 750.000 euro bij gekomen.

Afgelopen zomer namen ruim 1.200 Brabanders deel aan het jaarlijkse evenement. Zes keer fietsten of wandelden ze in Frankrijk de Alpe d'Huez op en af om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De opbrengst is ruim 2 miljoen euro hoger dan vorig jaar, maar het record van 2012 werd niet gebroken. Toen werd 32,1 miljoen opgehaald. Wel ziet het evenement een stijgende lijn. Tijdens de coronacrisis waren er namelijk geen edities. Nog altijd populair

Volgens bestuursvoorzitter Erik Justra is de hoge opbrengst te danken aan de populariteit van het evenement. "Eind oktober was de inschrijving voor de volgende editie binnen een recordtijd van twee weken vol", zegt hij. Onder de deelnemers van dit jaar was ook de 7-jarige Evi uit Nuenen. Precies anderhalve week voor Alpe d'HuZes werd ze zeven, de minimumleeftijd om mee te mogen doen. En daarmee was ze volgens de organisatie officieel de jongste. Ze deed mee voor haar overleden opa Theo. "Ik wil dat niemand meer ziek wordt", zei ze destijds vastberaden.