1200 Brabanders bedwingen mythische berg in de strijd tegen kanker

14 kilometer ploeteren op een helse berg met 21 bochten. Precies 1235 dappere Brabanders bedwingen donderdag de mythische berg Alpe d'Huez in Frankrijk. Omroep Brabant doet de hele dag verslag van Alpe d'HuZes. Vanaf negen uur donderdagochtend tot vijf uur donderdagmiddag kun je het evenement live volgen op tv en online.

Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker.

Op de eerste donderdag van juni beklimmen zo'n vijfduizend deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, een berg in de Franse Alpen. De eerste vertrekken al om half vijf in de ochtend. Brabant is de provincie die het best vertegenwoordigd is.

Jongste deelnemer

De jongste deelnemer is Evi van Beek uit Nuenen. Precies anderhalve week voor Alpe d'HuZes werd ze namelijk zeven, de minimumleeftijd om mee te mogen doen. En daarmee is ze volgens de organisatie officieel de jongste. Ze doet het voor haar overleden opa Theo. "Ik wil dat niemand meer ziek wordt", zegt ze vastberaden.

Bekijk het verhaal van Evi in deze video: