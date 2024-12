Man (76) tijdens pinnen beroofd, dader laat zijn fiets met LP's achter

Een man van 76 is op 5 oktober in Eindhoven beroofd toen hij net geld had gepind. Dit gebeurde ’s morgens rond tien uur op de Vestdijk, een drukke weg door de binnenstad. De politie spreekt in Bureau Brabant van een 'even opvallende als hele brutale straatroof'.

In het opsporingsprogramma zijn maandag duidelijke beelden van de verdachte te zien. De politie hoopt dat met het uitzenden hiervan de straatrover snel kan worden aangehouden. Ook omdat ze niet uitsluit dat de man nog eens wil toeslaan. De straatrover komt die ochtend rond tien uur op zijn fiets vanuit de Nieuwstraat. Hij parkeert zijn rijwiel vlakbij een pinautomaat waar het slachtoffer geld uit wil halen. De belager lijkt hem te willen interesseren voor enkele langspeelplaten (LP’s) die hij bij zich heeft. Nadat de oudere man hem heeft afgeweerd, maakt de verdachte aanstalten om weer te vertrekken. Dit blijkt schijn te zijn. Plots stormt hij op zijn slachtoffer af, grist geld uit diens handen en steekt hard rennend de weg over in de richting van de Raiffeisenstraat. Het is niet bekend met welk bedrag de dader er vandoor is gegaan. Het slachtoffer was in ieder geval flink geschrokken.

De rover (links) heeft geld uit de handen van zijn slachtoffer getrokken en maakt aanstalten om weg te rennen (foto: Bureau Brabant).

De dader had een aantal opvallende kenmerken waardoor de politie goede hoop heeft dat hij snel kan worden aangehouden. Zo reed de man op een bijzondere Giant-fiets: een mogelijk zelf gefabriceerde, zwarte vouwfiets met een oranje spatbord, een zwarte mand en een ook al apart vormgegeven rechthoekig stuur. Verder zat er in die mand een Jumbo-tas met daarin veel LP’s. Blijkbaar hechtte de man niet veel waarde aan zijn fiets en de platen. Die liet hij achter toen hij zijn slachtoffer had beroofd.

De man en zijn fiets (foto: Bureau Brabant).

De man is donker getint, heeft een wat slordig baardje, was donker gekleed en droeg een pet onder zijn capuchon. Hij is slank en zeker een jaar of dertig oud, denkt de politie.