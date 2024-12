Vrouw (31) in park verkracht: jeugddetentie geëist tegen jonge verdachten

Tegen twee jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de verkrachting van een vrouw in het Burgemeester Geukerspark in Helmond is zestien maanden jeugddetentie geëist. De verdachten van zeventien en achttien moeten nog eens acht maanden de jeugdgevangenis in wanneer ze weer de fout gaan.

Vorige week werd bij de rechtbank in Den Bosch dezelfde straf geëist tegen twee andere verdachten. Tegen een vijfde jongen die vorig jaar december mee zou hebben gedaan aan de verkrachting van een vrouw van 31, werd toen twee jaar geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij zou ook een gewelddadige diefstal hebben gepleegd. Omdat de jongens minderjarig waren toen ze in het park de vrouw zouden hebben misbruikt, vonden alle rechtszaken achter gesloten deuren plaats. De verdachten komen onder meer uit de gemeenten Tilburg en Waalwijk. Na de verkrachting heeft de gemeente Helmond camera's en extra verlichting in het park geplaatst, om er de veiligheid te verbeteren. Omwonenden klaagden al langer over overlast. De uitspraak in alle vijf de zaken is 13 januari en dus niet zoals gewoonlijk na twee weken. Beelden van het onderzoek naar het misdrijf in het park: