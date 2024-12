Klimaatverandering raakt Brabantse toerismebranche

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de Brabantse toerismebranche. Campings en vakantieparken kampen met steeds extremere weersomstandigheden, zoals heftige regenbuien en hittegolven. EuroParcs Vakantieparken in Kaatsheuvel heeft inmiddels een drainagesysteem aangelegd om droge voeten te houden, maar onderzoekers waarschuwen dat lang niet alle bedrijven in de sector zich voldoende aanpassen.

Restaurant blank In mei stond het terras en het restaurant van het vakantiepark in Kaatsheuvel blank door een flinke regenbui. “We zitten in een laaggelegen gebied, dus al het water stroomt naar ons restaurant”, vertelt Moerenhout. “De gemaalpompen in de buurt konden het niet aan, waardoor het water via de putten naar boven kwam. Het was allemaal handen aan dek om het water met vloertrekkers weg te krijgen.”

Afgelopen zomer was het op verschillende campings in Brabant laarzen aan. Bij het dancefestival Intents in Oisterwijk moest zelfs een kwart van de tijdelijke camping gesloten worden door zware regenval. “Wij herkennen die problemen”, zegt Ron Moerenhout, woordvoerder van EuroParcs Vakantieparken. “De zomers zijn vaak zacht, waardoor campings populairder zijn dan ooit. Maar de regenbuien worden ook heftiger, wat problemen oplevert.”

Op eerste kerstdag vorig jaar was er ook al wateroverlast door een kapotte pomp. “We hebben sindsdien de afvoer van regenwater losgekoppeld van het vuilwaterriool, zodat het water naar de voorkant van de straat stroomt”, legt Moerenhout uit. “Daarnaast hebben we extra drainage aangelegd, een ondergronds systeem van buizen die overtollig water naar de bodem afvoeren. Maar uiteindelijk blijven we in Kaatsheuvel afhankelijk van het gemeentelijke gemaal. Als dat het water niet kan verwerken, komt het alsnog via de putten omhoog.”

In Brabant is er bijvoorbeeld risico op overstromingen door het uit de oevers treden van rivieren, bijvoorbeeld rond Den Bosch. Amelung legt uit: “Als het water in de Maas hoog staat door veel regen in Frankrijk of de Ardennen, kan dat ertoe leiden dat rivieren zoals de Aa en de Dieze hun water niet kwijt kunnen, met overstromingen als gevolg.”

300 miljoen badkuipen

Waterschap Aa en Maas waarschuwt dat overstromingen door klimaatverandering vaker kunnen voorkomen. Rond Den Bosch is de kans op een overstroming één keer in de 150 jaar. In 1995 gebeurde dit voor het laatst. Toen stonden delen van de A2 blank. In geval van nood moet de stad nog 36 miljoen kubieke meter water kunnen opvangen – dat is gelijk aan 300 miljoen badkuipen.

Ook het aantal tropische dagen (temperaturen boven de 30 graden) neemt toe. In een scenario met lage uitstoot, waarin de uitstoot snel afneemt, stijgt het aantal tropische dagen van vijf naar negen per jaar. In een scenario met hoge uitstoot kan dit oplopen tot dertig dagen per jaar.

Nieuwbouw met klimaatrisico's

Om bedrijven in de toerismesector te helpen, gaan onderzoekers met eigenaren van hotels, campings en festivals in gesprek. “Bij nieuwbouw is het belangrijk om rekening te houden met de verwachte behoefte aan verwarming en koeling. Het is vaak veel duurder om achteraf aanpassingen door te voeren”, zegt Amelung. “Bouwlocaties moeten ook klimaatrisico’s meenemen. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om te bouwen in laaggelegen gebieden waar de kans op overstromingen groter is.”

Daarnaast kunnen bedrijven zoals hotels maatregelen nemen om wateroverlast te verminderen. Zo kunnen ze de regenafvoer loskoppelen van het riool, aangezien het riool vaak niet in staat is om grote hoeveelheden regenwater snel af te voeren. “Maar hotels kunnen niets doen aan de grondwaterstand, daar zijn waterschappen voor nodig. Het is belangrijk dat de toerismesector vertegenwoordigd is in besturen waar klimaatmaatregelen worden besproken, zodat de belangen van de sector goed worden meegenomen.”

LEES OOK: Het restaurant van Steef stond vol water: 'Een ramp op eerste kerstdag'