Bewoonster dood gevonden, politie doet onderzoek in en rond haar woning

In een huis aan de Pastoor Bloemstraat in Oss is dinsdagmorgen een dode vrouw gevonden. De politie vermoedt dat het om de bewoonster van de woning gaat.

De politie meldt verder dat forensisch specialisten sporenonderzoek doen in het huis en dat er ook een buurtonderzoek zal worden ingesteld. De vrouw werd rond halfelf gevonden. Toen meldde de politie dat er 'veel nog onduidelijk is.'

Sporenonderzoek is in volle gang (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Een agente bezig met het onderzoek (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).