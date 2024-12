Zeker honderd bestelbussen gestolen: politie pakt vijf mannen op

In Den Bosch en de gemeente Oss zijn dinsdagmorgen vijf mannen aangehouden die worden verdacht van het stelen van zeker honderd bestelbussen. De diefstallen zijn volgens de politie vooral in Zuid-Nederland gepleegd, waar en wanneer is niet bekendgemaakt.

De verdachten zijn mannen van 23 en 24 jaar uit Oss, een 39-jarige Geffenaar en twee mannen van 24 uit Berghem en Den Bosch. Ze zouden in ieder geval bij een aantal diefstallen betrokken zijn geweest. Wat er met de busjes is gebeurd, is onbekend. In juli van dit jaar kwam bij de politie informatie binnen dat een bende in de omgeving van Oss zich op grote schaal bezig zou houden met de diefstal van bestelbussen. Hierbij ging het vooral om voertuigen van het merk en model Mercedes Benz Sprinter. Voertuigen en geld in beslag genomen

Bij de aanhoudingen van de verdachten werden ook de huizen doorzocht waar ze woonden. Hierbij zijn twee voertuigen en duizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen. Na de aanhoudingen wordt het onderzoek voortgezet. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Verbond van Verzekeraars en enkele slachtoffers van de diefstallen. Deze samenwerking helpt enorm in de strijd tegen voertuigcriminaliteit, zo meldt de politie. Ze sluit niet uit dat er nog meer mensen slachtoffer zijn geworden van deze bende.