Bij een ongeluk op de Parallelweg Zuid in Boxtel is dinsdagavond een vrouw om het leven gekomen. Dit gebeurde nadat haar fiets door een auto was geraakt. De precieze toedracht is onbekend.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur dinsdagavond, bij Stapelen. Politie, ambulance, brandweer en een traumahelikopter werden ingeschakeld. De Parallelweg Zuid is afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt de botsing.