Nieuwe chemische fabriek Antwerpen: Brabant begraaft voorlopig strijdbijl

De provincie Brabant trekt het verzoek tot schorsing van de vergunning voor Project One van Ineos in Antwerpen in. De afgelopen weken is er intensief gesproken met de Vlaamse regering. Die gesprekken waren volgens Gedeputeerde Staten positief en daarom is er voldoende vertrouwen dat er een oplossing komt, waardoor de nieuwe ethaankraker niet zorgt voor extra stikstof op natuurgebied de Brabantse Wal.

Brabant vecht nog steeds de vergunningverlening aan, maar diende eerder ook een verzoek in om de vergunning te schorsen. Dat deed de provincie omdat het risico reëel was dat de installaties klaar zullen zijn voordat de Vlaamse rechter uitspraak doet over het beroep. Hiermee zou de provincie voor een voldongen feit kunnen komen te staan. Een schorsingsverzoek kan ervoor zorgen dat de bouw meteen moet worden stopgezet. Schorsing van de baan, beroep loopt nog

Dat schorsingsverzoek trekt de provincie nu in. De gesprekken die de afgelopen weken met Vlaanderen zijn gevoerd stemmen de provincie hoopvol dat er voldoende maatregelen komen om de stikstofneerslag op de Brabantse Wal tegen te gaan. Het huidige beroep tegen de vergunning van Ineos blijft dus wel doorlopen. Dat beroep tekende de provincie afgelopen september aan tegen de derde vergunning die Ineos kreeg van Vlaanderen. De afspraak is nu dat Vlaanderen de komende tijd moet aantonen dat de totale stikstofuitstoot op Natura 2000-gebied Brabantse Wal daalt. Ook met de komst van de nieuwe ethaankraker van Ineos in de haven van Antwerpen. Ook moeten er afspraken komen over compensatie.

Productie van plastic Met de ethaankraker wil Ineos ethaan omzetten in ethyleen, een basisgrondstof voor de productie van plastic. Dat kan weer worden gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld isolatiemateriaal en auto-onderdelen.