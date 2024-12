Alleen de Peel en Woensdrecht nog in beeld voor uitbreiding aantal F-35's

Defensie heeft het aantal mogelijke uitbreidingslocaties voor de F35's teruggebracht van negen naar vijf. Voor Brabant zijn vliegbasis Woensdrecht en voormalig vliegbasis De Peel nog in beeld. Dat betekent dat Gilze-Rijen, Eindhoven en Volkel zijn afgevallen. Naast de twee plekken in Brabant wordt ook nog gekeken naar Lelystad Airport, Twente Airport en Eelde.

Defensie heeft een lange wensenlijst. Na 30 jaar van bezuinigingen op Defensie is de noodzaak van een goed defensieapparaat weer onderwerp van gesprek. Maar het opkrikken van de krijgsmacht lukt niet met geld alleen. Defensie heeft ruimte nodig. Heel veel ruimte.

In elke provincie is een wensenlijstje met voorkeurslocaties neergelegd voor al die uitbreidingsplannen. Wat volgde, waren uitgebreide onderzoeken naar de haalbaarheid van de wensen op de verschillende plekken. Zo is er in alle gebieden een milieu-effect-rapportage uitgevoerd, om te kijken wat de effecten (kunnen) zijn op de leefomgeving.

Op 12 november was er al een eerste schifting. Toen werd bijvoorbeeld duidelijk dat een uitbreiding van het explosieventerrein in Reek er niet ging komen. Ook werden de Rucphense Heide en de Vughtse Heide van de lijst geschrapt als locatie voor een zogenoemd oefendorp. Nu is er dus ook meer duidelijkheid over de uitbreiding van het aantal jachtvliegtuigen, de F35's.

Geluidshinder

Volgens Defensie is het nodig om activiteiten met jachtvliegtuigen binnen Nederland uit te breiden. Ondanks intensief gebruik van simulatoren en trainingen in het buitenland zijn er onvoldoende mogelijkheden in Nederland. Ook hier moet worden geoefend en is er ruimte nodig voor de tijdelijke stationering van jachtvliegtuigen van bondgenoten en tactische spreiding van de toestellen.

Voor omwonenden van de aangemerkte zoekgebieden is geluidshinder daarbij een belangrijke zorg. Daarom heeft Defensie gekeken naar het aantal woningen in de omgeving. Daaruit blijkt dat Lelystad Airport de minste negatieve geluidseffecten heeft. Daarna volgen als minst slechte alternatieven voormalig vliegbasis De Peel en Groningen Airport Eelde.

Twente Airport en Vliegbasis Woensdrecht worden voor maximaal de helft van de behoefte verder onderzocht. Op deze locaties hebben meer omwonenden last van het lawaai, maar omdat er dan maar de helft van het aantal vliegtuigen komt, is de overlast daar minder frequent, zegt Defensie. Het zou dan gaan om 1150 starts.

Uitbreiding van Volkel valt af vanwege de grote overlast voor omwonenden. Ook Gilze-Rijen scoort slecht, gezien de vele woningen die worden getroffen. Eindhoven valt af omdat het in zeer verstedelijkt gebied ligt, maar ook omdat uitbreiding van de jachtvlieg-capaciteit botst met de vele (nieuw)bouwplannen in dat gebied.

Dirt-strip

Ook wordt er nog ruimte gezocht voor een korte en onverharde landingsbaan. Die is nodig om het landen en opstijgen met helikopters te trainen. Dit kan nu niet in Nederland, maar dat is wel nodig. Vooral voorafgaand aan operationele inzet. Het gaat hierbij ook om opleiding en training in het snel prepareren en herstellen van deze zogeheten ‘dirt-strip’. Dit gebeurt door militairen van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Commandotroepen.

Geluidshinder is ook hier een belangrijke factor bij de keuze van een locatie. De omgeving van militair luchtvaartterrein Deelen en voormalig vliegbasis De Peel komen daar als minst slecht uit, maar de impact op de natuur is bij Deelen heel groot door de ligging midden op de Veluwe. Bij De Peel is dat veel minder het geval.

Defensie kijkt ook naar de mogelijkheden voor een dirt-strip op Vliegbasis Gilze-Rijen en oefenterrein Leusderheide (Leusden). Zowel de Oirschotse Heide als de Rucphense Heide zijn afgevallen als mogelijke locatie voor de landingsbaan. Dit omdat de dirtstrip grote gevolgen zou hebben voor de andere militaire oefeningen op die terreinen.

Laagvlieggebieden

Er is nog geen duidelijkheid over de zogenoemde laagvlieggebieden. Defensie zoekt naar nieuwe gebieden om met helikopters te oefenen om laag te vliegen. Drie van die voorkeurslocaties liggen in Brabant. Het grootste gebied gaat grofweg van Gilze en Baarle-Nassau tot Etten-Leur en Achtmaal. Andere oefengebieden zouden mogelijk kunnen komen bij Steenbergen en in het oosten bij Someren.

Ook Cranendonck staat nog op de wensenlijst van Defensie. Daar wil het de Nassau-Dietzkazerne opnieuw in gebruik nemen en het oefenterrein flink uitbreiden. Op dat oefenterrein zou dan ook ruimte zijn voor een oefendorp.

Uiteindelijk is het aan het kabinet om uit de overgebleven voorkeurslocaties te kiezen en er een klap op te geven. Dat gebeurt in het voorjaar van 2025.

